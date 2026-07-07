Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В России отреагировали на проведение саммита НАТО и обсуждение вопросов, посвященных войне РФ против Украины.
Украина-НАТО. Фото портал "Комментарии"
Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что в среду, 8 июля, в Анкаре соберется саммит НАТО. Блоку, по его словам, пора без суеты задуматься.
По его словам, пора вернуться к здравому смыслу, иначе точка невозврата может быть пройдена.
Политик подчеркнул, что встреча в Анкаре дает такую возможность.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Соединенные Штаты Америки откровенно поддержали Украину, а Дональд Трамп похвалил президента Владимира Зеленского. Политолог Владимир Фесенко отметил, что важно то, что США изменили свою позицию в отношении Украины.
По словам политолога, начиная с прошлого года из Анкориджа, США для себя выбрали следующий путь переговоров – договариваться о большом мирном соглашении, где Украина должна пойти на определенные уступки России. Однако сейчас риторика США кардинально противоположна.