В России отреагировали на проведение саммита НАТО и обсуждение вопросов, посвященных войне РФ против Украины.

Украина-НАТО. Фото портал "Комментарии"

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что в среду, 8 июля, в Анкаре соберется саммит НАТО. Блоку, по его словам, пора без суеты задуматься.

"Неудержимая эскалация напряженности и ее все возрастающее бюджетное субсидирование в странах блока неизбежно усугубит стратегическую ситуацию. Европу маниакально подталкивают к большой войне против России", — убежден он.

По его словам, пора вернуться к здравому смыслу, иначе точка невозврата может быть пройдена.

"Это бесспорно порадует Зеленского и его злостно-авантюрную команду. В то же время это чревато драматическими долгосрочными последствиями для всей Евразии и проживающих там людей. Пора остановиться, оглянуться и серьезно задуматься о поиске разумной альтернативы большой войне", — подчеркнул Карасин.

Политик подчеркнул, что встреча в Анкаре дает такую возможность.

"Понимаю наивность подобных рассуждений, но, как известно, надежда умирает последней", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Соединенные Штаты Америки откровенно поддержали Украину, а Дональд Трамп похвалил президента Владимира Зеленского. Политолог Владимир Фесенко отметил, что важно то, что США изменили свою позицию в отношении Украины.

По словам политолога, начиная с прошлого года из Анкориджа, США для себя выбрали следующий путь переговоров – договариваться о большом мирном соглашении, где Украина должна пойти на определенные уступки России. Однако сейчас риторика США кардинально противоположна.



