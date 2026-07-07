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Кречмаровская Наталия
В Росії відреагували на проведення саміту НАТО та обговорення питань, присвячених війні РФ проти України.
Україна-НАТО. Фото портал "Коментарі"
Голова Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін зазначив, що у середу, 8 липня, в Анкарі збереться саміт НАТО. Блоку, за його словами, час без метушні задуматися.
За його словами, настав час повернутися до здорового глузду, інакше точку неповернення може бути пройдено.
Політик підкреслив, що зустріч в Анкарі дає таку можливість.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Сполучені Штати Америки відверто підтримали Україну, а Дональд Трамп похвалив президента Володимира Зеленського. Політолог Володимир Фесенко зазначив, що важливим є те, що США змінили свою позицію стосовно України.
За словами політолога, починаючи з минулого року, з Анкориджа, США для себе обрали наступний шлях переговорів — домовлятися про велику мирну угоду, де Україна має піти на певні поступки Росії. Однак зараз риторика США кардинально протилежна.