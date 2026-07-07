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У РФ заходяться в істериці: чим відкрито погрожують НАТО

НАТО варто зупинитися: у РФ заговорили про велику війну

7 липня 2026, 23:24
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Кречмаровская Наталия

В Росії відреагували на проведення саміту НАТО та обговорення питань, присвячених війні РФ проти України. 

У РФ заходяться в істериці: чим відкрито погрожують НАТО

Україна-НАТО. Фото портал "Коментарі"

Голова Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін зазначив, що у середу, 8 липня, в Анкарі збереться саміт НАТО. Блоку, за його словами, час без метушні задуматися. 

“Нестримна ескалація напруженості та її все зростаюче бюджетне субсидування у країнах блоку неминуче посилять стратегічну ситуацію. Європу маніакально підштовхують до великої війни проти Росії”, — переконаний він. 

За його словами, настав час повернутися до здорового глузду, інакше точку неповернення може бути пройдено. 

“Це безперечно порадує Зеленського та його злісно-авантюрну команду. Водночас, це загрожує драматичними довгостроковими наслідками для всієї Євразії та людей, які там проживають. Настав час зупинитися, озирнутися і серйозно задуматися про пошук розумної альтернативи великій війні”, — наголосив Карасін. 

Політик підкреслив, що зустріч в Анкарі дає таку можливість.

“Розумію наївність подібних міркувань, але, як відомо, надія вмирає останньою”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Сполучені Штати Америки відверто підтримали Україну, а Дональд Трамп похвалив президента Володимира Зеленського.  Політолог Володимир Фесенко зазначив, що важливим є те, що США змінили свою позицію стосовно України. 

За словами політолога, починаючи з минулого року, з Анкориджа, США для себе обрали наступний шлях переговорів — домовлятися про велику мирну угоду, де Україна має піти на певні поступки Росії. Однак зараз риторика США кардинально протилежна. 




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Джерело: https://t.me/Grigory_Karasin/2419
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