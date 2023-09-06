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Россия нарушила границы страны НАТО: министр обороны Румынии подтвердил информацию

Министр обороны Румынии подтвердил падение российских дронов на территории страны НАТО.

сегодня, 15:00
Автор:
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Slava Kot
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Министр обороны Румынии Ангел Тилвар подтвердил, что обломки российского беспилотника упали на территории его страны. Это произошло вопреки заявлению президента Румынии Клауса Иоганниса, отрицавшего инцидент. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News.

Россия нарушила границы страны НАТО: министр обороны Румынии подтвердил информацию

Министр обороны Румынии Ангел Тилвар. Фото из открытых источников

Ангел Тилвар указал, что части российских дронов упали на территорию Румынии после атаки на украинские населенные пункты на юге Украины. Заявление Тилвара вышло через два дня после сообщений Киева о падении российских БПЛА в Румынии.


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"Мы обследовали очень обширную территорию, в том числе и ту, о которой шли дискуссии в публичном пространстве, и я подтверждаю, что на этой территории были найдены фрагменты, которые могут быть от дрона", — добавил Тилвар.

Следует отметить, что официально Бухарест отрицал сообщения Украины о падении российского аппарата на территории НАТО. Клаус Иоганниса заявил, что падение было "очень близко".

"Сегодня у нас были атаки, сказал мне министр обороны, которые были проверены в 800 метрах от нашей границы. Да, очень, очень близко", — сказал Клаус Иоганнис и добавил, что ни один обломок не упал на территорию Румынии.

Напомним, что российское оружие не впервые пересекает и падает в странах НАТО вблизи Украины. В прошлом году ракета упала в Польше, где были убиты два человека. Тогда поляки заявили, что ракета сменила курс после попадания украинских систем ПВО. Обе страны являются членами НАТО, считающими нападение на одного члена альянса нападением на всех.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Румынии отреагировал на российский удар вблизи румынской границы.

Также "Комментарии" писали, что президент Румынии заявил о военных преступлениях России.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-fight-between-ukrainian-and-russian-officials-over-flag-can-a-squadron-of-eagle-interceptors-protect-kremlin-12541713
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