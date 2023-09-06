Россия нарушила границы страны НАТО: министр обороны Румынии подтвердил информацию

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Slava Kot
Министр обороны Румынии Ангел Тилвар подтвердил, что обломки российского беспилотника упали на территории его страны. Это произошло вопреки заявлению президента Румынии Клауса Иоганниса, отрицавшего инцидент. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News.
Министр обороны Румынии Ангел Тилвар. Фото из открытых источников
Ангел Тилвар указал, что части российских дронов упали на территорию Румынии после атаки на украинские населенные пункты на юге Украины. Заявление Тилвара вышло через два дня после сообщений Киева о падении российских БПЛА в Румынии.
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Следует отметить, что официально Бухарест отрицал сообщения Украины о падении российского аппарата на территории НАТО. Клаус Иоганниса заявил, что падение было "очень близко".
Напомним, что российское оружие не впервые пересекает и падает в странах НАТО вблизи Украины. В прошлом году ракета упала в Польше, где были убиты два человека. Тогда поляки заявили, что ракета сменила курс после попадания украинских систем ПВО. Обе страны являются членами НАТО, считающими нападение на одного члена альянса нападением на всех.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Румынии отреагировал на российский удар вблизи румынской границы.
Также "Комментарии" писали, что президент Румынии заявил о военных преступлениях России.
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