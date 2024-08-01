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В странах НАТО играют с огнем: какое решение должны принять пока не поздно

Страны НАТО должны наконец принять решение о совместном патрулировании неба

сегодня, 12:12
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Ткачик Олеся

В странах НАТО "играют с огнем", ведь на их территории залетают то российские самолеты, то беспилотники, говорит бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

В странах НАТО играют с огнем: какое решение должны принять пока не поздно

НАТО

При этом дипломат подчеркнул, что в настоящее время от таких действий никто не пострадал, в том числе благодаря ВСУ, которые сбивают вражеские беспилотники и ракеты.

"Но кто застрахован от российских убийств? Если сейчас проявить политическую волю и не ждать трагической катастрофы – нужно решиться на совместное патрулирование неба. Хотя бы на границах и на 200 км вглубь территории Украины. Украинская сторона в условиях войны согласится на такие действия. Решайте! Пока не поздно! – написал в Фейсбуке Чалый.

В комментариях к своему сообщению он добавил, что все же настроен оптимистично по этому поводу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина говорила, в частности, с Польшей по поводу "закрытия неба" над западной частью страны. Говорилось даже о том, что Польша может предоставить Украине противоракетную оборону. Если это произойдет, это будет считаться превентивной защитой, потому что российские ракеты улетают в сторону Польши. В то же время ключевым вопросом в развертывании такого противоракетного зонтика над западной частью Украины будет исключительно политическая ответственность Варшавы. При этом известно, что главная мощность воздушных сил Польши – это три эскадрильи F-16. Согласно базе данных военных потенциалов стран Military Balance от британского Международного института стратегических исследований, основой воздушных сил Польши составляют три эскадрильи F-16 Block 52, а общее количество этих самолетов – 48. Эти самолеты, имеющие современные РЛС, способны обнаруживать и сопровождать малоразмерные цели на фоне земли, такие как крылатые ракеты.

Впрочем, Польша все же не получила поддержки в этом вопросе у союзников по НАТО, считающих, что такие действия могут вовлечь Альянс в непосредственную войну с РФ.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0bH2QjJmgTGQL6ychZezb6oX2HrT73nKRZmSgbyMNJamzEY62r6R7fiadqvdF1nKql&id=100003056659575
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