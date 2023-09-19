В стране НАТО заявили, что ее не минует война

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев отреагировал на найденный недавно российский беспилотник на территории страны и заявил, что война не минует Болгарию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев. Фото из открытых источников

Тодор Тагарев считает, что найденный дрон точно связан с войной в Украине.

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"У нас нет оснований думать, что эта война нас как-то обойдет. Да, риски для Болгарии существуют", — сказал Тагарев.

Глава Минобороны Болгарии подчеркнул, что это не единичный случай, когда атакующий украинские объекты российский беспилотник оказывается на территории страны. По его словам, такие события происходят еженедельно.

Напомним, что вблизи курортного болгарского поселка Тюленево местные жители обнаружили российский беспилотник. Впоследствии стало известно, что дрон нес на себе взрывной заряд. Полиция оцепила место, а приехавшие впоследствии военные обследовали устройство и уничтожили взрывчатку.

Кроме того, в начале сентября несколько беспилотников обнаружили на территории соседней Румынии. Следует отметить, что обе страны, где были найдены российские дроны, являются членами НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о продолжительности войны в Украине. По его словам, война против России превратится в длительную борьбу, поэтому НАТО должны поддерживать Украину. Вместе с тем глава альянса назвал возможность при которой войну в Украине можно закончить быстро.

Также "Комментарии" писали, что в стране НАТО впервые прозвучала воздушная тревога из-за угрозы атаки российскими беспилотниками.