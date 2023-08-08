"Вагнеровцы" в Беларуси: в НАТО ответили, видят ли угрозу Альянсу

В НАТО внимательно следят за ситуацией в Беларуси, куда переехали наемники ЧПК "Вагнер". Но для стран Североатлантического союза прямой или опосредованной угрозы нет. Такое заявление сделала представитель НАТО Оана Лонгеску в комментарии изданию РАР .

"Вагнеровцы" в Беларуси (фото из открытых источников)

"Мы не видим никакой прямой или косвенной военной угрозы со стороны наемников "Вагнера" для наших союзников, но мы остаемся бдительными", – сказала Лунгеску.

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По ее словам, Североатлантический союз значительно усилил свое присутствие в восточной части НАТО, отвечая на агрессию России. Также НАТО продолжает делать все необходимое для сдерживания любой угрозы и защиты каждого сантиметра территории Альянса.

"На Вильнюсском саммите в июле мы заявили, что призываем все страны не оказывать никакой помощи незаконной войне РФ против Украины и осуждаем всех тех, кто способствует российской войне", — заявила она.

Также представитель НАТО отметила, что Беларусь продолжает давать использовать свою территорию и инфраструктуру для войск РФ и поддерживать российскую агрессию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какова задача Вагнера в Беларуси. Концентрация наемников ЧПК "Вагнера" вблизи границ Евросоюза со стороны Республики Беларусь (РБ) привела к тому, что главы МВД Литвы и Польши согласовали совместные действия по возможным провокациям и угрозам. А в СБУ не исключают, что вагнеровцы могут совершить провокацию "под чужим флагом" на стратегическом объекте Беларуси – Мозырском нефтеперерабатывающем заводе – с целью втянуть РБ в открытую войну против Украины.

По мнению политолога Дмитрия Воронкова, маневры вагнеровцев на территории Беларуси вряд ли окончатся нападением на страны НАТО. Даже руками наемников Россия на это не отважится. Слишком очевидно все в итоге будет указывать именно на нее. Но провокации вполне возможны, уверен эксперт.



