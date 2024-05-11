Верят ли в НАТО, что Путин решится напасть на страны Альянса: ответ замгенсека

Сейчас Россия "не имеет ни намерения, ни возможности" напасть ни на одну из стран Альянса". Как передает портал "Комментарии", такое убеждение высказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, пишет "Радио Свобода". При этом он признал, что против НАТО "развязана тотальная гибридная война",

Мирча Джоане. Фото: из открытых источников

"Мы видим кибератаки, дезинформацию, гибридную войну, диверсии, акты насилия и убийства. Сейчас происходит сочетание кризисов, технологических и общественных трансформаций беспрецедентной сложности. Поэтому я могу сказать одно: слава богу, что мы в НАТО", — сказал заместитель генсека.

По его словам, "сейчас НАТО находится в процессе адаптации и трансформации, как никогда ранее за последние десятилетия, в том числе в оборонных планах и путем увеличения военного производства".

Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация на военных фронтах российско-украинской войны остается сложной. Агрессор продолжает наносить массированные ракетно-дроновые удары, пытается развить тактически успехи на земле, особенно в Донецкой области. На дипломатических фронтах тоже не всё гладко. Несмотря на усилия Запада остановить российско-китайское сотрудничество, Пекин продолжает подыгрывать Москве. И недавний визит лидера КНР Си Цзиньпина в Париж, похоже, не исправил ситуацию. Впрочем, Украина уже доказала, что она – стойкий боец. Наши военные продолжают держать фронт, а дипломаты и высшее политическое руководство – предпринимать усилия для того, чтоб мы получили больше помощи, а справедливый мир стал ближе. Портал "Комментарии" обсудил с экспертами текущее состояние и перспективы российско-украинской войны.



