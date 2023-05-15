Внутри НАТО начались разногласия из-за Украины: СМИ узнали детали

Среди 31 члена НАТО существует консенсус относительно того, что Альянс не даст Украине официального приглашения к вступлению на саммите 11-12 июля, однако среди стран-членов существуют разногласия во взглядах относительно конкретных шагов интеграции Украины в НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post", со ссылкой на представителей стран НАТО, которые говорили на условиях анонимности.

Украина - НАТО. Фото: GETTY IMAGES

Представители стран НАТО, многие из которых говорили на условиях анонимности, заявили, что страны Восточной Европы настаивают на конкретных шагах на пути к членству Украины в НАТО, включая потенциальное обязательство по срокам вступления Украины, даже, если США и некоторые западноевропейские страны выступают за меньшие шаги, которые могут включать бюрократическую модернизацию комиссии Украина-НАТО или решение о дальнейшем расширении технической поддержки НАТО в оборонном секторе Украины.

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Высокопоставленный чиновник Министерства обороны Эстонии Туули Дунетон отметил, что Вильнюсский саммит дает возможность послать мощный сигнал Украине: "После всех страданий, которые они пережили, их место – в НАТО, и мы будем рады видеть их там".

Официальные лица в странах Балтии предложили, чтобы НАТО – кроме повторения формулы 2008 года, согласно которой Украина получит членство в неопределенный срок, — предоставила Украине официальное приглашение к членству в Вильнюсе или начала процесс установления временных рамок и конкретных условий для вступления Украины, даже если он будет более длительным из-за войны.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его "список пожеланий" для Вильнюса включает "обеспечение соответствующего пути" для Украины в НАТО. По его словам, накануне саммита обсуждается "уровень политической воли" относительно того, как быстро это сделать.

Страны, которые поддерживают более быстрые действия по интеграции Украины в Альянс, утверждают, что зависимость членства от способности Украины отразить полномасштабное вторжение России фактически дает Путину право вето, а это не тот месседж, который хочет послать НАТО.

В то же время страны, которые имеют более сильные предостережения, указывают на то, что принятие Украины в то время, когда она находится в состоянии войны с Россией, может автоматически запустить статью V, положение НАТО о взаимной обороне, что втянет Альянс в серьезный конфликт с крупнейшей ядерной державой мира.

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