Во Франции озвучили пессимистический прогноз, в случае нападения России на НАТО

В НАТО понимают, что в случае нападения с востока союзники столкнутся с проблемами переброски тяжелой техники и войск из-за "административных проволочек". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал французский генерал Бертран Тужу, пишет "Politico".

НАТО. Фото: из открытых источников

Бертран Тужу высказал мнение, что перемещение оборудования во время холодной войны по Европе было гораздо проще. Тужу отметил, что в случае, если Россия начнет нападение на страны НАТО, другим европейцам и американцам придется как можно быстрее перебросить войска на восточный фланг.

Но на практике это затрудняется длительными и разрозненными административными процессами, не приспособленными для перемещения техники по инфраструктуре и нехватке транспортных возможностей.

Генерал также напомнил, что в начале 2022 года Европа действительно осознала, насколько сложным может быть процесс перемещения техники.

"Мы обнаружили масштаб административной волокиты. В Украине идет война, но таможенники объясняют, что у вас нет нужного тоннажа на ось и что вашим танкам не позволено пересекать границу Германии", — сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — доктор политических наук и политический эксперт Максим Розумный поддерживает мнение, что Россия может начать боевые действия против НАТО, но только на локальном уровне во избежание применения 5-й статьи Альянса о коллективной обороне, об этом он, в частности, сказал в интервью Главреду.

Эксперт считает, что у Москвы есть два основных инструмента давления на Запад: демонстрация неспособности НАТО применить 5-ю статью Альянса и угрозу использования ядерного оружия. При этом политолог напомнил, что кроме эпизода в Афганистане НАТО никогда не применяло эту статью. Также существуют большие сомнения в ее использовании в случае прихода к власти в США Дональда Трампа, который может потребовать выполнения определенных обязательств от стран-участниц блока, добавил Розумный.

По словам политолога, Россия будет продолжать шантажировать НАТО, указывая на "недееспособность" блока и угрожая ядерным оружием.



