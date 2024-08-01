Назван сценарий вероятной войны между Россией и НАТО: на какую хитрость пойдет Кремль

Доктор политических наук и политический эксперт Максим Розумный поддерживает мнение, что Россия может начать боевые действия против НАТО, но только на локальном уровне во избежание применения 5-й статьи Альянса о коллективной обороне, об этом он, в частности, сказал в интервью Главреду .

Война НАТО и России

Эксперт считает, что у Москвы есть два основных инструмента давления на Запад: демонстрация неспособности НАТО применить 5-ю статью Альянса и угрозу использования ядерного оружия. При этом политолог напомнил, что кроме эпизода в Афганистане НАТО никогда не применяло эту статью. Также существуют большие сомнения в ее использовании в случае прихода к власти в США Дональда Трампа, который может потребовать выполнения определенных обязательств от стран-участниц блока, добавил Розумный.

По словам политолога, Россия будет продолжать шантажировать НАТО, указывая на "недееспособность" блока и угрожая ядерным оружием.

"Но пока я не вижу предпосылок для реализации этих запугиваний. Потому что если Москва предпримет такие шаги, она потеряет свои инструменты шантажа. К тому же ситуация для России ухудшается, и она рассчитывает на то, что в случае замораживания войны санкции в отношении Москвы будут ослаблены, что позволит восстановить экономику и вооруженные силы", — добавил Розумный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в НАТО все же рассматривают возможность войны с Россией. В частности, генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер выразил серьезную обеспокоенность по поводу наращивания Россией военной мощи, которое, по его мнению, может представлять угрозу для НАТО в ближайшие годы.





