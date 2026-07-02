Война в Украине полностью изменится: в США ошеломили неожиданным обещанием

Поддержка Украины станет одним из центральных вопросов саммита НАТО, который пройдет 7-8 июля в Анкаре. Страны НАТО готовятся обсудить новые шаги по укреплению обороноспособности Киева и могут объявить о дополнительных обязательствах в сфере военной помощи. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер, которого цитирует Türkiye Today.

Фото: из открытых источников

По словам американского дипломата, важным инструментом поддержки Украины остается программа PURL, позволяющая государствам-членам НАТО закупать американское вооружение для дальнейшей передачи украинской армии.

"Украина будет занимать ведущее место в Анкаре", – подчеркнул Витакер.

Он отметил, что в рамках этой программы союзники уже приобрели военную технику и вооружение на сумму более 6 миллиардов долларов. В этот пакет входят, в частности, ракеты PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые играют ключевую роль в защите украинского неба от баллистических угроз.

В то же время, представитель США не стал раскрывать детали решений, которые могут быть приняты во время встречи лидеров НАТО. Однако он убежден, что союзники согласятся на новые шаги по расширению поддержки Украины.

"Нужно ожидать дальнейших обязательств... Я уверен, что каждый союзник увеличит свой вклад", — заявил Витакер.

Отдельно дипломат подчеркнул, что Альянс должен инвестировать не только в увеличение оборонных бюджетов, но и развитие современных военных способностей. Среди приоритетных направлений он назвал системы противовоздушной обороны, высокоточные вооружения, средства борьбы с беспилотниками, истребители F-35 и новейшие беспилотные комплексы.

Также в Вашингтоне ожидают, что все 32 государства-члена НАТО постепенно доведут расходы на оборону до 5% ВВП в соответствии с договоренностями, принятыми во время прошлогоднего саммита в Гааге.

Портал "Комментарии" уже писал, что Германия резко отреагировала на очередную массированную атаку России по Киеву, заявив о готовности и дальше усиливать международное давление на Кремль. В Министерстве иностранных дел ФРГ отметили, что последние удары по украинской столице в очередной раз демонстрируют нежелание Москвы искать дипломатическое решение войны.