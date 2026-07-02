Війна в Україні повністю зміниться: у США приголомшили несподіваною обіцянкою

Підтримка України стане одним із центральних питань саміту НАТО, який пройде 7–8 липня в Анкарі. Країни Альянсу готуються обговорити нові кроки щодо зміцнення обороноздатності Києва та можуть оголосити про додаткові зобов'язання у сфері військової допомоги. Про це повідомив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер, якого цитує Türkiye Today.

Фото: з відкритих джерел

За словами американського дипломата, важливим інструментом підтримки України залишається програма PURL, що дає можливість державам-членам НАТО закуповувати американське озброєння для подальшої передачі українській армії.

"Україна займатиме чільне місце в Анкарі", – наголосив Вітакер.

Він зазначив, що в межах цієї програми союзники вже придбали військову техніку та озброєння на суму понад 6 мільярдів доларів. До цього пакета входять, зокрема, ракети PAC-3 для зенітно-ракетних комплексів Patriot, які відіграють ключову роль у захисті українського неба від балістичних загроз.

Водночас представник США не став розкривати деталі рішень, які можуть бути ухвалені під час зустрічі лідерів НАТО. Проте він висловив переконання, що союзники погодяться на нові кроки з розширення підтримки України.

"Слід очікувати подальших зобов'язань... Я впевнений, що кожен союзник збільшить свій внесок", – заявив Вітакер.

Окремо дипломат підкреслив, що Альянс має інвестувати не лише у збільшення оборонних бюджетів, а й у розвиток сучасних військових спроможностей. Серед пріоритетних напрямків він назвав системи протиповітряної оборони, високоточне озброєння, засоби боротьби з безпілотниками, винищувачі F-35 та новітні безпілотні комплекси.

Також у Вашингтоні очікують, що всі 32 держави-члени НАТО поступово доведуть витрати на оборону до 5% ВВП відповідно до домовленостей, ухвалених під час торішнього саміту в Гаазі.

Портал "Коментарі" вже писав, що Німеччина різко відреагувала на чергову масовану атаку Росії по Києву, заявивши про готовність і надалі посилювати міжнародний тиск на Кремль. У Міністерстві закордонних справ ФРН наголосили, що останні удари по українській столиці вкотре демонструють небажання Москви шукати дипломатичне вирішення війни.