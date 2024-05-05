Войска НАТО могут вмешаться в войну в Украине: есть два возможных сценария

Альянс может принять участие в войне РФ против Украины, когда россияне прорвут оборону ВСУ на северо-западных рубежах страны или в случае военных провокаций РФ против стран Балтии, Польши или агрессии на Молдову.

Войска НАТО в Украине (фото из открытых источников)

В публикации итальянской газеты Repubblica утверждается, что теперь у представителей коллективного блока безопасности Запада нет оперативного плана, предусматривающего введение войск в Украину.

Представители западного мира могут с войском вступить в войну на территории Украины, когда произойдет вмешательство третьей стороны, например, в случае прорыва захватчиков на северо-западе украинского государства.

"Это создало бы коридор между Украиной и Беларусью... Тактический вариант недавно признан вероятным несколькими аналитиками союзников. Тогда Минск был бы непосредственно включен в войну. Его войска и арсенал имели бы решающее значение для Москвы. И это обстоятельство могло только активизировать оборону в пользу" Украины", — говорится в публикации.

Вторая красная линия для Запада — это военные провокации против стран Балтии или Польши или прямое нападение на Молдову.

"Это не обязательно вторжение, которое может произойти после наступления на Одессу, но просто военный удар, чтобы проверить реакцию Запада", – отмечает издание.

Предполагается, что РФ может предпринять попытку проверить способность НАТО к реакции "в фазе возможной неразберихи". Под хаотической ситуацией речь идет о сезоне выборов в Европе и США. Кремль может подумать, что Альянс отвлечется, но в блоке не будут мириться с подобным проявлением российской агрессии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какие страны НАТО Россия захватит через неделю . Страна-агрессор, которая никогда не скрывала своих захватнических планов по странам Балтии, способна захватить эти государства за семь дней, при этом реакция НАТО будет более продолжительной. Такое мнение в интервью The Economist высказал представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.