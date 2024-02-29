Войска НАТО в двух случаях могут зайти в Украину. И это не помощь в уничтожении РФ

Как считает Александр Кочетков, войска НАТО могут быть направлены в Украину в двух случаях. Первый из них, когда у Вооруженных сил все будет отлично и они начнут уничтожать врага на его территории. Тогда, говорит эксперт, военные Альянса могут прийти в Украину, чтобы создать буферную зону и несколько "придержать" ВСУ.

Войска НАТО

Еще один вариант, звучащий хуже, заключается в том, что войска НАТО зайдут в Украину, когда в стране все будет совсем плохо. Тогда военные Альянса потребуются, чтобы не допустить "окончательного краха".

Однако, как считает Кочеткова, Украина далека от этих сценариев.

При этом эксперт добавляет, что правда в том, что войска Альянса пытаются изо всех сил избежать прямого столкновения с Россией.

"Что касается вступления войск НАТО в Украину, то, конечно, было бы хорошо, если бы они перекрыли небо над Украиной. Или снабдили инфраструктуру для будущих Ф-16. Или хотя бы встали вдоль границы с Беларусью и освободили соединения ВСУ, которые вынуждены караулить на той границе",

– говорит Кочетков.

Но этого не будет, считает эксперт.

"За каждого погибшего НАТОвца придется отвечать их политикам, и они этой ответственности боятся больше, чем российского вторжения",

– добавил Кочетков.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что идут дискуссии по поводу того, следует ли странам Запада направить свои войска на помощь Украине. Вместе с тем, в Словакии, Чехии, Германии, Канаде, Польше заявили, что такие действия не ко времени, и они не будут отправлять своих военных, чтобы помочь ВСУ в борьбе с Россией.

При этом портал "Комментарии" рассказывал, что Макрон, вероятно, сделал такое резонансное заявление, чтобы привлечь больше внимания к Украине.