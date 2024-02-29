Войска НАТО в двух случаях могут зайти в Украину. И это не помощь в уничтожении РФ

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Ткачик Олеся
Как считает Александр Кочетков, войска НАТО могут быть направлены в Украину в двух случаях. Первый из них, когда у Вооруженных сил все будет отлично и они начнут уничтожать врага на его территории. Тогда, говорит эксперт, военные Альянса могут прийти в Украину, чтобы создать буферную зону и несколько "придержать" ВСУ.
Войска НАТО
Еще один вариант, звучащий хуже, заключается в том, что войска НАТО зайдут в Украину, когда в стране все будет совсем плохо. Тогда военные Альянса потребуются, чтобы не допустить "окончательного краха".
Однако, как считает Кочеткова, Украина далека от этих сценариев.
При этом эксперт добавляет, что правда в том, что войска Альянса пытаются изо всех сил избежать прямого столкновения с Россией.
Но этого не будет, считает эксперт.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что идут дискуссии по поводу того, следует ли странам Запада направить свои войска на помощь Украине. Вместе с тем, в Словакии, Чехии, Германии, Канаде, Польше заявили, что такие действия не ко времени, и они не будут отправлять своих военных, чтобы помочь ВСУ в борьбе с Россией.
При этом портал "Комментарии" рассказывал, что Макрон, вероятно, сделал такое резонансное заявление, чтобы привлечь больше внимания к Украине.
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