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Все – лишь бы угодить Трампу: на какой шаг решился Рютте внутри НАТО

Politico пишет о том, что Марк Рютте начал кадровые чистки в НАТО, чтобы угодить Дональду Трампу

сегодня, 11:40
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Кравцев Сергей

Генсек НАТО Марк Рютте инициировал масштабную реорганизацию альянса, предусматривающую сокращение десятков должностей в штаб-квартире в Брюсселе. Решение принято на фоне усилившихся упреков со стороны президента США Дональда Трампа о возможном выходе Вашингтона из НАТО и призывов к повышению эффективности работы организации. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Все – лишь бы угодить Трампу: на какой шаг решился Рютте внутри НАТО

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что скорее всего реорганизация затронет два из восьми международных отделов – в частности Отдел публичной дипломатии (пресс-служба НАТО) и Отдел исполнительного управления (ответственный за персонал).

Кроме того, отменены должности помощников генерального секретаря, которые возглавляли соответствующие структуры.

Отмечается, что десятки работников потеряют работу, часть из них, скорее всего, будет переведена на другие должности или снова будут набирать на контрактной основе.

Эти шаги имеют целью "оптимизировать деятельность" НАТО и повысить гибкость в принятии решений. Рютте уже называют "шептуном Трампа" за его способность влиять на американского президента. Его задача — убедить США оставаться в структуре НАТО, сохраняя при этом экономическую эффективность.

"Рютте меняет структуру вспомогательного персонала в соответствии со своими приоритетами: реинвестирование в оборону и максимальная эффективность", — отметил исследователь безопасности Александр Маттелаер.

Ожидается, что реформы Рютте станут важным аргументом во время саммита НАТО в Гааге, где будут обсуждаться дальнейшие действия альянса в условиях глобальной нестабильности — в частности войны в Украине и конфликта на Ближнем Востоке.

Читайте также на портале "Комментарии" — генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что Североатлантический альянс засекретит важные сведенья о военной помощи Украине. Заявление генсека цитирует Clash Report. 



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Источник: https://www.politico.eu/article/mark-rutte-doge-nato-staff-warn-cuts-us-ukraine-iran-defense-donald-trump-budget/
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