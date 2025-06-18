Теперь Путин не узнает о военной помощи Украине: какое решение приняли в НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что Североатлантический альянс засекретит важные сведенья о военной помощи Украине. Заявление генсека цитирует Clash Report.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что о таком решении партнеров Украины стало известно после встречи Марка Рютте с Владимиром Зеленским.

Стоит отметить, что ранее в НАТО подчеркивали, что непосредственно не принимают участие на стороне Украины в войне, но все пакеты помощи Киеву освещались публично.

Стоит отметить, украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским возлагала большие надежды на переговоры с президентом США Дональдом Трампом, но они так и не состоялись. В итоге саммит G7 в Канаде стал горьким разочарованием для Украины. Фактически американский лидер заявил, что должен сосредоточиться на конфликте между Израилем и Ираном, игнорируя вопрос прекращения огня между Россией и Украиной. Об этом пишет The Guardian.

Ссылаясь на некоторых украинских чиновников СМИ отмечает, что после саммита в Канаде на Банковой начали задаваться вопросом, стоит ли теперь Владимиру Зеленскому вообще посещать саммит НАТО в Гааге на следующей неделе. Ведь уже нет гарантии, что Трамп там будет.

"Это постоянная опасность того, что Украина станет жертвой событий и кратковременной концентрации внимания Трампа", — сказал один из украинских дипломатов.

Читайте также на портале "Комментарии" — со вступлением Украины в НАТО поставлена точка: в МИД Литвы сделали настораживающее заявление.



