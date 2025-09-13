Вскоре последует новый удар Путина, но уже не по Польше: детали

Для того, чтобы российское руководство почувствовало себя по-настоящему хорошо, ему нужно, чтобы в следующий раз дроны не просто пролетели над Польшей, а куда-нибудь там попали, что-то взорвали. Такое мнение высказал журналист, политический обозреватель Иван Яковина.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Довольно жидкая реакция НАТО на первый пролет дронов сейчас искушает Кремль на "можем повторить", но только в более серьезном формате. Путину и его людям очень хочется показать всему миру, что НАТО – это фуфло, организация импотентов, что НАТО можно поиметь на его же территории, и никакого ответа не будет. Для этого простого пролета дронов мало, нужно что-то более "субстантивное". Поэтому через какое-то время наверняка последует удар. Только, думаю, это будет уже не Польша, а другая страна Альянса", – заявил журналист.

Иван Яковина отмечает, в любом случае, невозможно себе пока представить, как путинский режим может остановиться, если "лох" дает себя бить.

По словам блогера, в этой ситуации на месте Польши он бы разрешил украинским дронам пролететь над территорией и ударить по военным объектам в Калининградской области. Например, уничтожить огромный стратегический комплекс РЭБ, который глушит GPS над Балтийским морем.

"Причем надо сделать так: объявить, что три вторгшихся украинских дрона были сбиты над Польшей, а еще 16 "потерялись". Всем станет ясно, что это ответ на 19 российских дронов, залетевших в Польшу", – отметил Иван Яковина.

в ночь на 10 сентября во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине ряд "шахедов" пересекли границу с Польшей. Оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило, что польское воздушное пространство неоднократно нарушалось беспилотниками РФ. Польские военные подтвердили, что впервые сбивали БПЛА и заявили об операции по их "обнаружению, идентификации и нейтрализации".




