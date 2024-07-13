Вслед за Китаем КНДР обрушилась с угрозами на НАТО: чем недоволен Пхеньян

Северная Корея назвала декларацию саммита НАТО, в которой осуждается передача страной оружия России, "незаконным документом" и заявила о "готовности усилить решительное стратегическое противодействие США и Альянсу". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило северокорейское информагентство KCNA со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД КНДР.

Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

В МИД КНДР заявили, что эта декларация доказывает, что "США и НАТО представляют серьезную угрозу глобальному миру и безопасности". Поэтому в ведомстве страны решительно осудили и отвергли "незаконный документ, который нарушает законные права независимых суверенных государств".

Пхеньян назвал действия США, направленные на расширение военного блока, первопричиной "угрозы региональному миру, чрезвычайного обострения среды международной безопасности и разгара мировой гонки вооружений".

В МИД КНДР повторили привычное для России заявление, что США и НАТО якобы разрушили среду безопасности в Европе политикой расширения Альянса на восток.

Также Северная Корея обвинила США и НАТО в "заговоре с целью уничтожения Северной Кореи".

Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Пекин обрушился с критикой на НАТО в связи с заявлением Североатлантического альянса в том, что Китай стал решающим фактором, способствующим войне России против Украины.

В итоговом коммюнике страны НАТО потребовали от Китая "прекратить любую материальную и политическую поддержку военных действий России", выступив с самым решительным осуждением Пекина за всю историю альянса.

В совместном заявлении на ежегодном саммите в Вашингтоне НАТО говорится, что "масштабная поддержка Пекином российской оборонной промышленной базы... усиливает угрозу, которую Россия представляет для своих соседей и для евроатлантической безопасности".

Пекин заявил, что направил в НАТО протест в связи с обвинениями, которые он назвал "провокационными, содержащими явную ложь и клевету".



