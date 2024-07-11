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Китай обрушился с гневной критикой на НАТО: что стало причиной

Китай отверг обвинения в коммюнике НАТО в поддержке войны России против Украины

сегодня, 11:57
Автор:
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Кравцев Сергей
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Официальный Пекин обрушился с критикой на НАТО в связи с заявлением Североатлантического альянса в том, что Китай стал решающим фактором, способствующим войне России против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Financial Times".

Китай обрушился с гневной критикой на НАТО: что стало причиной

Китай. Фото: из открытых источников

В итоговом коммюнике страны НАТО потребовали от Китая "прекратить любую материальную и политическую поддержку военных действий России", выступив с самым решительным осуждением Пекина за всю историю альянса.

В совместном заявлении на ежегодном саммите в Вашингтоне НАТО говорится, что "масштабная поддержка Пекином российской оборонной промышленной базы... усиливает угрозу, которую Россия представляет для своих соседей и для евроатлантической безопасности".

Пекин заявил, что направил в НАТО протест в связи с обвинениями, которые он назвал "провокационными, содержащими явную ложь и клевету".

Представительство Китая при ЕС заявило, что Пекин стремится к политическому урегулированию войны в Украине и никогда не предоставлял летальное оружие ни одной из сторон в конфликте, добавив, что "нормальные торговые потоки" с Россией не должны быть нарушены или подвергаться принуждению.

В то же время Пекин предупредил альянс держаться подальше от Азии, которая, по его словам, является "местом для мирного развития, а не ареной для геополитического соперничества".

"НАТО продолжает играть на взаимосвязи между безопасностью Европы и безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе... Мы призываем его оставаться в рамках своей роли региональной оборонительной организации в Северной Атлантике. НАТО не должно стать нарушителем мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе или инструментом, используемым некоторыми великими державами для сохранения гегемонии", — говорится в китайском заявлении.

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