Вступление в НАТО чревато безопасностью Украины: почему Альянс сам провоцирует агрессию Кремля

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В последнее время оживились разговоры о том, что только членство Украины в НАТО может стать надежной гарантией безопасности для Украины. Действительно ли это так? Как Североатлантический союз должен действовать на опережение? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Украина - НАТО. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Иван Ступак в эфире канала "Эспрессо" заявил, что вступление Украины в НАТО ни в коем случае нельзя назвать 100% гарантией того, что в будущем Россия не повторит свою агрессию.
Эксперт также отметил, что Украина не светит вступление в НАТО в ближайшее время.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что Украина вынуждена рассчитывать исключительно на себя в вопросе защиты от российской агрессии, ведь именно членство Украины в НАТО "угрожает нашей безопасности".
Ступак заявил, что это якобы может полностью "расслабить" украинское общество по поводу будущих угроз.
Эксперт напомнил о Будапештском меморандуме, поскольку страны НАТО могут не взять на себя обязательства защищать Украину.
Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в интервью Укринформу выразил мнение, что функциональность 5 статьи договора о безопасности Североатлантического альянса нуждается в проверке уже сейчас, а не тогда, когда Россия предпримет прямые агрессивные действия.
По его словам, это позволяет путинскому режиму действовать агрессивно, не ожидая серьезного противодействия. Кремль запугивает, смещая акцент своей ядерной доктрины от сдерживания до угроз.
Эксперт считает, что это было понятно и в Лондоне, и в Париже. Именно поэтому весной этого года Макрон заговорил о возможности boots on the ground, то есть сапога НАТО на украинской земле для помощи Украине. Однако прошло уже больше полугода, а реальных шагов в этом направлении мы так и не увидели. Дискуссии продолжаются, но их результаты остаются на уровне слов.
По мнению эксперта, в нынешних условиях достижение консенсуса среди 32 стран-членов НАТО кажется маловероятным, поэтому единственным выходом является формирование "коалиции решительных".
Читайте на портале "Комментарии" — последний шанс: СМИ узнали, получит ли Украина приглашение в НАТО на этой неделе.
Новости