Вступление в НАТО чревато безопасностью Украины: почему Альянс сам провоцирует агрессию Кремля

В последнее время оживились разговоры о том, что только членство Украины в НАТО может стать надежной гарантией безопасности для Украины. Действительно ли это так? Как Североатлантический союз должен действовать на опережение? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

Страны НАТО могут не взять на себя обязательство защищать Украину

Военный эксперт Иван Ступак в эфире канала "Эспрессо" заявил, что вступление Украины в НАТО ни в коем случае нельзя назвать 100% гарантией того, что в будущем Россия не повторит свою агрессию.

Эксперт также отметил, что Украина не светит вступление в НАТО в ближайшее время.

"Конечно, если ситуация не изменится в ближайшие полгода или в течение года. Украина еще не готова материально, технически и у нас нет тех стандартов, которые являются частью вступления в НАТО. К примеру, Финляндия и Швеция уже несколько десятилетий были готовы формально и оставалось только юридически закрепить это решение", — объяснил Ступак.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что Украина вынуждена рассчитывать исключительно на себя в вопросе защиты от российской агрессии, ведь именно членство Украины в НАТО "угрожает нашей безопасности".

Ступак заявил, что это якобы может полностью "расслабить" украинское общество по поводу будущих угроз.

"То есть украинцы сочтут, что теперь они под зонтиком НАТО и им ничего не угрожает, а в случае чего Альянс нас защитит", — подчеркнул эксперт.

Эксперт напомнил о Будапештском меморандуме, поскольку страны НАТО могут не взять на себя обязательства защищать Украину.

Функциональность 5 статьи требует проверки уже сейчас

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в интервью Укринформу выразил мнение, что функциональность 5 статьи договора о безопасности Североатлантического альянса нуждается в проверке уже сейчас, а не тогда, когда Россия предпримет прямые агрессивные действия.

"Функциональность 5 статьи нуждается в проверке уже сейчас, а не тогда, когда Россия предпримет прямые агрессивные действия. Как отметил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, превентивные меры должны стать основой стратегии Североатлантического союза. Однако политическое руководство многих стран НАТО не готово к решительным шагам. История поставок Украине современных систем вооружения, таких как HIMARS, F-16 или ракеты Storm Shadow, ярко демонстрирует эту нерешительность. Между принятием решений и их реализацией проходят месяцы, а то и годы", – констатировал Гончар.

По его словам, это позволяет путинскому режиму действовать агрессивно, не ожидая серьезного противодействия. Кремль запугивает, смещая акцент своей ядерной доктрины от сдерживания до угроз.

Эксперт считает, что это было понятно и в Лондоне, и в Париже. Именно поэтому весной этого года Макрон заговорил о возможности boots on the ground, то есть сапога НАТО на украинской земле для помощи Украине. Однако прошло уже больше полугода, а реальных шагов в этом направлении мы так и не увидели. Дискуссии продолжаются, но их результаты остаются на уровне слов.

По мнению эксперта, в нынешних условиях достижение консенсуса среди 32 стран-членов НАТО кажется маловероятным, поэтому единственным выходом является формирование "коалиции решительных".

"В ее состав могли бы войти страны, уже сейчас демонстрирующие готовность к активным действиям: Франция, Великобритания, Чехия, Польша, страны Балтии и Скандинавии. Для этого не нужен консенсус целого НАТО – достаточно решения отдельно взятой страны или нескольких стран на национальном уровне. В конце концов Путин не просто переводит ядерную доктрину из разряда сдерживания в разряд устрашения. Он отлично понимает: если не Запад в целом, то отдельные страны рано или поздно перейдут к более решительной позиции", — считает Гончар.

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