Выход США из НАТО: в Киеве увидели неожиданный поворот

Возможный выход США из НАТО, о котором всё чаще говорит Дональд Трамп, может не разрушить Альянс, а наоборот — дать ему новый импульс. Более того, такая турбулентность способна открыть дополнительные возможности для интеграции Украины. Об этом заявила посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук в комментарии Politico.

Риторика Трампа о возможном выходе США усилилась на фоне разногласий с союзниками, в частности после отказа ряда стран направлять военные корабли в Ормузский пролив. Эти заявления вызвали серьёзную тревогу в Европе. Так, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал подобный сценарий "мечтой Путина".

Однако в Киеве на ситуацию смотрят иначе. По словам Гетьманчук, речь идёт не о распаде, а о переосмыслении НАТО.

Она подчеркнула, что кризис может стать точкой перезапуска Альянса и сделать его более гибким и эффективным.

Дипломат считает, что парадоксальным образом нынешние вызовы способны ускорить сближение Украины с блоком. В перспективе это может превратить НАТО в более технологичную и боеспособную структуру, лучше подготовленную к противостоянию угрозам со стороны России.

Гетьманчук также отвергла тезис Трампа о "слабости" Альянса. По её словам, несмотря на многолетние попытки Кремля подорвать единство НАТО, Россия ни разу не решилась на прямое нападение на страны-члены блока.

Таким образом, дискуссия о будущем НАТО всё больше выходит за рамки кризиса и может обернуться его глубокой трансформацией.

Читайте также на портале "Комментарии" — бывший спецпосланник президента США в Украине генерал Кит Келлог заявил, что возможно есть необходимость создания альтернативных к НАТО военных альянсов. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление Келлога прозвучало в эфире "Fox News".



