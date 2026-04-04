Вихід США з НАТО: у Києві побачили несподіваний поворот

Можливий вихід США з НАТО, про який дедалі частіше говорить Дональд Трамп, може не зруйнувати Альянс, а навпаки, дати йому новий імпульс. Більше того, така турбулентність здатна відкрити додаткові можливості для інтеграції України. Про це заявила посол України при НАТО Олена Гетьманчук у коментарі Politico.

Членство України у НАТО. Фото: з відкритих джерел

Риторика Трампа про можливий вихід США посилилася на тлі розбіжностей із союзниками, зокрема після відмови низки країн спрямовувати військові кораблі в Ормузьку протоку. Ці заяви викликали серйозну тривогу у Європі. Так, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав такий сценарій "мрією Путіна".

Однак у Києві на ситуацію дивляться інакше. За словами Гетьманчук, йдеться не про розпад, а про переосмислення НАТО.

Вона підкреслила, що криза може стати точкою перезапуску Альянсу і зробити її більш гнучкою та ефективною.

Дипломат вважає, що парадоксально нинішні виклики здатні прискорити зближення України з блоком. У перспективі це може перетворити НАТО на більш технологічну та боєздатну структуру, яка краще підготовлена до протистояння загрозам з боку Росії.

Гетьманчук також відкинула тезу Трампа про "слабкість" Альянсу. За її словами, незважаючи на багаторічні спроби Кремля підірвати єдність НАТО, Росія жодного разу не наважилася на прямий напад на країни-члени блоку.

Таким чином, дискусія про майбутнє НАТО все більше виходить за рамки кризи і може призвести до її глибокої трансформації.

