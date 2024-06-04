Взамен членства в НАТО: что получит Киев на саммите Альянса в июле

Страны НАТО собираются передать Украине пакет помощи по безопасности во время ежегодного саммита Альянса летом этого года в Вашингтоне. Хотя ожидается, что НАТО не удовлетворит давнюю просьбу Украины о членстве в Альянсе на фоне российского вторжения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Defense News".

НАТО. Фото: из открытых источников

Посол США в НАТО Джулианна Смит отметила, в дополнение к объявлению о пакете помощи, около 32 стран заключили ряд двусторонних соглашений о поддержке Украины до саммита, из которых 13 уже завершены.

"Члены Альянса предложат целый пакет достижений, которые будут служить мостом к их членству в Альянсе. Частью этого пакета будет язык, на котором мы опишем стремление Украины к членству в самой декларации", — заявила она.

По ее словам, частично это будет институционализация определенной двусторонней поддержки, которая сейчас предоставляется Украине, и передача ее под командование НАТО.

"Частично это будет работа над определением новых ресурсов для наших друзей в Украине и обеспечением того, что мы пошлем сигнал Москве, что альянс НАТО никуда не денется", — добавила Смит.

Отмечается, что в сентябре 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России, Украина официально подала заявку на членство в Североатлантическом альянсе.

В прошлом году страны-члены НАТО на саммите в Бухаресте четко подтвердили свою поддержку евроатлантических стремлений Украины и определили три ключевых шага на пути к членству. На саммите в Бухаресте было принято решение отказаться от формата Плана действий по членству (ПДЧ) для Украины. Это свидетельствует о том, что НАТО признает готовность Украины к членству и стремится ускорить процесс ее интеграции.

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