Взамен членства в НАТО: что получит Киев на саммите Альянса в июле

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Кравцев Сергей
Страны НАТО собираются передать Украине пакет помощи по безопасности во время ежегодного саммита Альянса летом этого года в Вашингтоне. Хотя ожидается, что НАТО не удовлетворит давнюю просьбу Украины о членстве в Альянсе на фоне российского вторжения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Defense News".
НАТО. Фото: из открытых источников
Посол США в НАТО Джулианна Смит отметила, в дополнение к объявлению о пакете помощи, около 32 стран заключили ряд двусторонних соглашений о поддержке Украины до саммита, из которых 13 уже завершены.
По ее словам, частично это будет институционализация определенной двусторонней поддержки, которая сейчас предоставляется Украине, и передача ее под командование НАТО.
Отмечается, что в сентябре 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России, Украина официально подала заявку на членство в Североатлантическом альянсе.
В прошлом году страны-члены НАТО на саммите в Бухаресте четко подтвердили свою поддержку евроатлантических стремлений Украины и определили три ключевых шага на пути к членству. На саммите в Бухаресте было принято решение отказаться от формата Плана действий по членству (ПДЧ) для Украины. Это свидетельствует о том, что НАТО признает готовность Украины к членству и стремится ускорить процесс ее интеграции.
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