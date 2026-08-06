Залужный сделал новое заявление о членстве Украины в НАТО: есть ли смысл продолжать путь

После резонансного заявления о том, что Украина не станет членом НАТО в нынешнем виде, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный решил подробно объяснить свою позицию. По словам бывшего главнокомандующего ВСУ, его слова не были критикой Альянса как такового – наоборот, он остается сторонником НАТО, однако убежден, что организация больше не отвечает вызовам современной войны.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Выступая перед журналистами в Киеве, Залужный напомнил, что именно он в 2019 году руководил масштабной реформой по переводу украинской армии на стандарты НАТО. По его словам, тогда пришлось изменить почти четыре десятка законодательных актов, а сама реформа вызвала серьезное сопротивление внутри системы.

Однако с начала полномасштабной войны ситуация кардинально изменилась. Генерал отметил, что Украина за годы боевых действий фактически испытала практически все существующие виды современного вооружения и тактики, за исключением отдельных систем вроде ядерного оружия, авианосцев, F-35 или крылатых ракет Tomahawk. При этом Россия, по его словам, сумела найти способы противодействия большинству классических подходов.

Именно поэтому Залужный считает, что НАТО продолжает жить по военным доктринам, сформированным еще после Второй мировой войны, тогда как украинская армия уже действует в новой технологической реальности. По его мнению, Альянсу придется полностью менять философию ведения войны, если он хочет сохранить эффективность.

Бывший главком также вновь выступил за создание нового европейского оборонного объединения, которое могло бы учитывать опыт Украины. В качестве примера он назвал Объединенные экспедиционные силы (JEF), считая эту модель перспективной для будущей архитектуры безопасности Европы.

Завершая выступление, Залужный задал НАТО риторический вопрос: готов ли Альянс сегодня воевать против России без опыта, который Украина получила за годы полномасштабной войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что резонансные сообщения о якобы отказе Украины от курса на вступление в НАТО не соответствуют действительности. По словам пресс-секретаря МИД Георгия Тихого, высказывания посла Украины в Великобритании Валерия Залужного были неправильно интерпретированы, поскольку их распространили без полного контекста.