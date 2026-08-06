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Залужний зробив нову заяву про членство України в НАТО: чи є сенс продовжувати шлях

Колишній головнокомандувач пояснив скандальні слова про членство України та заявив, що сучасна війна вимагає створення абсолютно нового військового союзу

6 серпня 2026, 07:15
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Кравцев Сергей

Після резонансної заяви про те, що Україна не стане членом НАТО у нинішньому вигляді, посол України у Великій Британії Валерій Залужний вирішив докладно пояснити свою позицію. За словами колишнього головнокомандувача ЗСУ, його слова не були критикою Альянсу як такого – навпаки він залишається прихильником НАТО, проте переконаний, що організація більше не відповідає викликам сучасної війни.

Залужний зробив нову заяву про членство України в НАТО: чи є сенс продовжувати шлях

Валерій Залужний. Фото: з відкритих джерел

Виступаючи перед журналістами у Києві, Залужний нагадав, що саме він у 2019 році керував масштабною реформою щодо переведення української армії на стандарти НАТО. За його словами, тоді довелося змінити майже чотири десятки законодавчих актів, а сама реформа викликала серйозний спротив усередині системи.

Однак із початку повномасштабної війни ситуація кардинально змінилася. Генерал зазначив, що Україна за роки бойових дій фактично зазнала практично всіх існуючих видів сучасного озброєння та тактики, за винятком окремих систем на кшталт ядерної зброї, авіаносців, F-35 або крилатих ракет Tomahawk. При цьому Росія, з його слів, зуміла знайти способи протидії більшості класичних підходів.

Саме тому Залужний вважає, що НАТО продовжує жити за військовими доктринами, сформованими ще після Другої світової війни, тоді як українська армія вже діє у новій технологічній реальності. На його думку, Альянсу доведеться повністю змінювати філософію ведення війни, якщо хоче зберегти ефективність.

Колишній головком також знову виступив за створення нового європейського оборонного об'єднання, яке б могло враховувати досвід України. Як приклад, він назвав Об'єднані експедиційні сили (JEF), вважаючи цю модель перспективною для майбутньої архітектури безпеки Європи.

Завершуючи виступ, Залужний поставив НАТО на риторичне питання: чи готовий Альянс сьогодні воювати проти Росії без досвіду, який Україна отримала за роки повномасштабної війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Міністерстві закордонних справ України заявили, що резонансні повідомлення про нібито відмову України від курсу вступу до НАТО не відповідають дійсності. За словами прес-секретаря МЗС Георгія Тихого, висловлювання посла України у Великій Британії Валерія Залужного були неправильно інтерпретовані, оскільки їх поширили без повного контексту.



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Джерело: https://interfax.com.ua/news/political/1191057.html
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