Запад готов исполнить давнюю мечту Путина: Украину предупредили о ловушке

В западной прессе снова активно начали раздувать вопрос о возможности вступления Украины в НАТО частями. При этом, как отметил политолог Тарас Загородний, активно продвигать эту идею начал бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг. По мнению эксперта, такими разговорами Украине просто "заговаривают зубы", чтобы не предоставить ВСУ разрешение на использование западного оружия для ударов по территории России.

Война в Украине

При этом эксперт убежден, что Украину не примут в НАТО до тех пор, пока она не восстановится в границах 1991 года.

"Если мы соглашаемся на схему приема в НАТО "частями", то что это значит? Это означает, что по территории Украины должна быть проведена новая граница для того, чтобы странам НАТО было понятно, где начинается безопасность и где она заканчивается. Условно говоря, чтобы работала пятая статья. А теперь угадайте, с кем мы должны согласовывать эту границу? Верно, с Россией. Согласится ли она на вступление Украины в НАТО? Приблизительно никогда. То есть и демаркации никогда не будет", – говорит политолог.

Даже если представить, что этот вопрос каким-то образом будет решен, будут подписаны какие-то документы о демаркации границ, то нельзя исключать, что вечером документ будет подписан, а утром Россия совершит прорыв границы на несколько километров. И получается, что нужно будет переподписывать снова и снова по кругу, добавил эксперт.

"Если нам рассказывают, что Украину хотят принять в НАТО частями, то следует начинать разговор, где будет находиться контингент США в Украине. На мой взгляд, наиболее приемлемыми являются Днепр, Харьков и Одесса. Вот тогда и можно начинать какие-то переговоры о НАТО по частям, а не вестись на все эти разводки, которые в очередной раз нам пытаются подсунуть", — говорит Загородний.

Более того, он убежден, что Украине сознательно готовят хитрую ловушку. По его словам, теоретически, если Украина подписывает что-то с Россией, отдает ей часть территории, а ей обещают когда-нибудь принять в НАТО.

"То есть от нас потребуют не отвечать, например, на провокации России, а они точно будут как это было в "ЛНР", "ДНР", в обмен на то, что нас примут в НАТО. На нас уже будут наложены какие-то обязательства, которые не позволят защищать свою территорию или бить в глубину России. А это давняя мечта России – заставить Украину что-то подписать не беря на себя никакой ответственности, при этом любые "нарушения" (например, ответные удары по России) можно считать "нарушением" наших обязательств перед Западом, которые вместе с Россией будут нас разводить и выкручивать руки", – отметил политолог.

Именно поэтому, по его мнению, Украине сейчас нужно сосредоточиться на получении разрешения на удары по РФ, на создание хаоса в России, чтобы границы 1991 стали возможными по результатам этой войны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у Байдена решили сдать Украину.



