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Запад готов к повышению ставок: зачем сухопутные войска армии США прибыли в Европу

По информации Пентагона, армия США начала самые масштабные учения в Европе

сегодня, 07:28
Автор:
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Кравцев Сергей
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Пентагон заявил, что сухопутные войска армии США участвуют в учениях Steadfast Defender 24. Они продлятся до 31 мая. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил спикер Пентагона Патрик Райдер. Также эту информацию подтверждает сайт НАТО.

Запад готов к повышению ставок: зачем сухопутные войска армии США прибыли в Европу

США - НАТО. Фото: из открытых источников

В программе обучения будет реагирование на угрозы в условиях войны России против Украины. По словам спикера Пентагона, США отправили военный корабль USS Gunston Hall с оборудованием.

"Сегодня мы отмечаем официальное начало крупнейших учений армии США в Европе Steadfast Defender 24, отправив военные корабли с оборудованием для проведения этого мероприятия", — отметил Патрик Райдер.

В Североатлантическом альянсе уточняют, что "Steadfast Defender 24" продемонстрирует способность НАТО быстро развернуть силы из Северной Америки и других частей Альянса для усиления обороны Европы.

"Альянс продемонстрирует свою способность укрепить евроатлантический регион посредством трансатлантического перемещения сил из Северной Америки. Defender 2024 станет наглядной демонстрацией нашего единства, силы и решимости защищать друг друга, наши ценности и основанный на правилах международный порядок", — заявил Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи.

Учения пройдут в нескольких местах, а соответствующие учения продлятся до 31 мая 2024 года. Это будут первые крупномасштабные учения НАТО, на которых будут реализованы новые планы обороны.

"Они покажут, что НАТО может проводить и поддерживать сложные многоплановые операции в течение нескольких месяцев на расстоянии тысяч километров от Крайнего Севера до Центральной и Восточной Европы и в любых условиях", — заявили в альянсе.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3AqOYlJabj8
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