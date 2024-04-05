Запад готов к повышению ставок: зачем сухопутные войска армии США прибыли в Европу

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Кравцев Сергей
Пентагон заявил, что сухопутные войска армии США участвуют в учениях Steadfast Defender 24. Они продлятся до 31 мая. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил спикер Пентагона Патрик Райдер. Также эту информацию подтверждает сайт НАТО.
США - НАТО. Фото: из открытых источников
В программе обучения будет реагирование на угрозы в условиях войны России против Украины. По словам спикера Пентагона, США отправили военный корабль USS Gunston Hall с оборудованием.
В Североатлантическом альянсе уточняют, что "Steadfast Defender 24" продемонстрирует способность НАТО быстро развернуть силы из Северной Америки и других частей Альянса для усиления обороны Европы.
Учения пройдут в нескольких местах, а соответствующие учения продлятся до 31 мая 2024 года. Это будут первые крупномасштабные учения НАТО, на которых будут реализованы новые планы обороны.
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