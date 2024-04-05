Запад готов к повышению ставок: зачем сухопутные войска армии США прибыли в Европу

Пентагон заявил, что сухопутные войска армии США участвуют в учениях Steadfast Defender 24. Они продлятся до 31 мая. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил спикер Пентагона Патрик Райдер. Также эту информацию подтверждает сайт НАТО.

США - НАТО. Фото: из открытых источников

В программе обучения будет реагирование на угрозы в условиях войны России против Украины. По словам спикера Пентагона, США отправили военный корабль USS Gunston Hall с оборудованием.

"Сегодня мы отмечаем официальное начало крупнейших учений армии США в Европе Steadfast Defender 24, отправив военные корабли с оборудованием для проведения этого мероприятия", — отметил Патрик Райдер.

В Североатлантическом альянсе уточняют, что "Steadfast Defender 24" продемонстрирует способность НАТО быстро развернуть силы из Северной Америки и других частей Альянса для усиления обороны Европы.

"Альянс продемонстрирует свою способность укрепить евроатлантический регион посредством трансатлантического перемещения сил из Северной Америки. Defender 2024 станет наглядной демонстрацией нашего единства, силы и решимости защищать друг друга, наши ценности и основанный на правилах международный порядок", — заявил Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи.

Учения пройдут в нескольких местах, а соответствующие учения продлятся до 31 мая 2024 года. Это будут первые крупномасштабные учения НАТО, на которых будут реализованы новые планы обороны.

"Они покажут, что НАТО может проводить и поддерживать сложные многоплановые операции в течение нескольких месяцев на расстоянии тысяч километров от Крайнего Севера до Центральной и Восточной Европы и в любых условиях", — заявили в альянсе.

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