Запад готовится опустить «железный занавес»: в чем выгода Украины

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Ткачик Олеся
По мнению политолога, военного Виктора Андрусива, саммит НАТО принес совершенно неожиданную вещь. И ту, говорит он, речь не о перспективах членства Украины в НАТО или о предоставлении новых систем ПВО.
Железный занавес
По его словам, стоит обратить внимание на "наезд" НАТО на Китай, что может свидетельствовать о том, что Запад, наконец, серьезно начал воспринимать антизападные блоки и риторики. Раньше на них смотрели как на попытку что-то выторговать. Но теперь "коалиция обиженных" стала для Запада реальной угрозой, считает эксперт.
Кроме того, добавляет Андрусив, публичное осуждение Китая является откровенной конфронтацией, и истерика китайцев на этот счет только доказывает всю серьезность ситуации. Также, подчеркивает эксперт, чтобы пойти на такой шаг Запад должен был окончательно определиться с китайским вопросом, и конфронтация будет набирать обороты и, скорее всего, будет набирать формы Холодной войны.
При этом эксперт убежден, что опускание железного занавеса выгодно Украине, ведь тогда страны должны определяться с кем они.
Он предположил, что на третий год войны Запад стал признавать новую реальность и не возможность восстановить статус-кво без решительных действий. Опускание занавеса ускорит холодный мир, на смену горячей войне.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай устроил членам НАТО истерику.
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