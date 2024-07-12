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Запад готовится опустить «железный занавес»: в чем выгода Украины

На третий год войны Запад начал понимать опасность, которая возникла

12 июля 2024, 19:59 comments1343
Автор:
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Ткачик Олеся
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По мнению политолога, военного Виктора Андрусива, саммит НАТО принес совершенно неожиданную вещь. И ту, говорит он, речь не о перспективах членства Украины в НАТО или о предоставлении новых систем ПВО.

Запад готовится опустить «железный занавес»: в чем выгода Украины

Железный занавес

По его словам, стоит обратить внимание на "наезд" НАТО на Китай, что может свидетельствовать о том, что Запад, наконец, серьезно начал воспринимать антизападные блоки и риторики. Раньше на них смотрели как на попытку что-то выторговать. Но теперь "коалиция обиженных" стала для Запада реальной угрозой, считает эксперт.

Кроме того, добавляет Андрусив, публичное осуждение Китая является откровенной конфронтацией, и истерика китайцев на этот счет только доказывает всю серьезность ситуации. Также, подчеркивает эксперт, чтобы пойти на такой шаг Запад должен был окончательно определиться с китайским вопросом, и конфронтация будет набирать обороты и, скорее всего, будет набирать формы Холодной войны.

"Мы с вами стоим на пороге опускания нового железного занавеса. Это очень и очень хорошие новости для нас. Наконец союз Китая и РФ подвергается практическому испытанию на живучесть. Сейчас наступит период определенности для многих государств, решивших играть на два фронта. Это не будет быстро, но будет необратимо. Кстати, для НАТО это тоже отличный сценарий, ведь этот блок и есть порождение Холодной войны. Новая придает блоку дополнительный смысл для существования", — говорит Андрусив.

При этом эксперт убежден, что опускание железного занавеса выгодно Украине, ведь тогда страны должны определяться с кем они.

"Занавес может серьезно придавить пальцы, каким-то Индиям, Бразилиям и даже Венгриям. Более того, опускание занавеса делает нас Западной Германией, которую кстати приняли в НАТО в 1955, несмотря на разделение и угрозу", — подчеркнул эксперт.

Он предположил, что на третий год войны Запад стал признавать новую реальность и не возможность восстановить статус-кво без решительных действий. Опускание занавеса ускорит холодный мир, на смену горячей войне.

"Еще один из бонусов этого сценария – он очень соответствует логике Трампа. Поэтому его приход только усугубит политику нового железного занавеса", — заявил Андрусив.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай устроил членам НАТО истерику.




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Источник: https://t.me/victor_andrusiv/1824
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