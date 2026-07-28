Июльские военные учения 2026 года в Швеции стали настоящим испытанием на прочность для традиционных доктрин Североатлантического альянса. Украинские защитники, привезшие на маневры реальный опыт современной войны, полностью перехватили инициативу у западных коллег. Об этом пишет Welt .

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"Мы не придумывали ничего нового, а просто действовали так, как каждый день работаем на передовой, — делится впечатлениями один из командиров украинского подразделения. — Ключом к успеху стал массированный запуск FPV-дронов в сочетании с молниеносным изменением огневых рубежей".

Офицер добавил, что способность принимать нестандартные решения прямо на поле боя позволила ВСУ переиграть условного противника в считанные часы.

В то же время действия подразделений НАТО выявили системные проблемы в организации и подготовке войск, которые до сих пор ориентируются на устаревшие бумажные регламенты. Вместо гибкости и скорости иностранные военные продемонстрировали чрезмерную залитизированность.

"Трудно синхронизировать действия, когда штаб согласовывает обычный маневр часами, а подготовка тормозится из - за постоянных кофейных паузов и бюрократических процедур, — отмечает один из бойцов . — Кроме того, абсурдные запреты применения многих типов беспилотников фактически связали партнерам руки".

По мнению участников учений, классическая тактика Альянса уже не успевает за стремительным развитием реальных боевых действий.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Литовская Республика существенно усиливает правила пересечения границы для граждан Российской Федерации, планирующих публичную деятельность в стране. В частности, ограничения будут касаться представителей спортивного сообщества, образовательной и культурной сферы.

Как сообщает литовское дипломатическое ведомство, отныне от таких визитеров потребуют официального письменного отказа от поддержки действий Кремля.