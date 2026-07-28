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Недилько Ксения
Июльские военные учения 2026 года в Швеции стали настоящим испытанием на прочность для традиционных доктрин Североатлантического альянса. Украинские защитники, привезшие на маневры реальный опыт современной войны, полностью перехватили инициативу у западных коллег. Об этом пишет Welt .
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Офицер добавил, что способность принимать нестандартные решения прямо на поле боя позволила ВСУ переиграть условного противника в считанные часы.
В то же время действия подразделений НАТО выявили системные проблемы в организации и подготовке войск, которые до сих пор ориентируются на устаревшие бумажные регламенты. Вместо гибкости и скорости иностранные военные продемонстрировали чрезмерную залитизированность.
По мнению участников учений, классическая тактика Альянса уже не успевает за стремительным развитием реальных боевых действий.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Литовская Республика существенно усиливает правила пересечения границы для граждан Российской Федерации, планирующих публичную деятельность в стране. В частности, ограничения будут касаться представителей спортивного сообщества, образовательной и культурной сферы.
Как сообщает литовское дипломатическое ведомство, отныне от таких визитеров потребуют официального письменного отказа от поддержки действий Кремля.