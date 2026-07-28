Липневі військові навчання 2026 року у Швеції стали справжнім випробуванням на міцність для традиційних доктрин Північноатлантичного альянсу. Українські захисники, які привезли на маневри реальний досвід сучасної війни, повністю перехопили ініціативу у західних колег. Про це пише Welt.

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"Ми не вигадували нічого нового, а просто діяли так, як щодня працюємо на передовій, — ділиться враженнями один із командирів українського підрозділу. — Ключем до успіху став масований запуск FPV-дронів у поєднанні з блискавичною зміною вогневих рубежів".

Офіцер додав, що здатність ухвалювати нестандартні рішення просто на полі бою дозволила ЗСУ переграти умовного противника за лічені години.

Водночас дії підрозділів НАТО виявили системні проблеми в організації та підготовці військ, які досі орієнтуються на застарілі паперові регламенти. Замість гнучкості та швидкості іноземні військові продемонстрували надмірну залітизованість.

"Важко синхронізувати дії, коли штаб погоджує звичайний маневр годинами, а підготовка гальмується через постійні кавові паузи та бюрократичні процедури, — зазначає один з б ій ц ів . — Крім того, абсурдні заборони на застосування багатьох типів безпілотників фактично зв’язали партнерам руки".

На думку учасників навчань, класична тактика Альянсу вже категорично не встигає за стрімким розвитком реальних бойових дій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Литовська Республіка суттєво посилює правила перетину кордону для громадян Російської Федерації, які планують публічну діяльність у країні. Зокрема, обмеження стосуватимуться представників спортивної спільноти, освітньої галузі та культурної сфери.

Як інформує литовське дипломатичне відомство, відтепер від таких візитерів вимагатимуть офіційної письмової відмови від підтримки дій Кремля.