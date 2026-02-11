logo

Заявлением Зеленского возмутились в НАТО: с поставкой какого оружия нет проблем

В Альянсе отрицали задержки из-за финансирования, но признали острую нехватку перехватчиков в Украине

11 февраля 2026, 15:38
Дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot в ВСУ в январе 2026 года, повлекший за собой поражение энергетической инфраструктуры, не был связан с задержками финансирования или платежей со стороны европейских доноров. Об этом в Брюсселе сообщил чиновник НАТО, причастный к программе PURL, во время общения с журналистами накануне встречи министров обороны стран Альянса.

Заявлением Зеленского возмутились в НАТО: с поставкой какого оружия нет проблем

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

По словам выступавшего на условиях анонимности представителя НАТО, никаких дополнительных пауз в поставках не было. "С нашей точки зрения и с точки зрения США задержек не существовало. Поставки в рамках PURL двигаются так быстро, как это позволяют американские логистические цепи", — подчеркнул он.

В Альянсе также отрицали, что возможные задержки с оплатой могли повлиять на темпы передачи вооружения. Представитель подчеркнул, что между финансированием новых пакетов и фактическими поставками нет прямой связи, а США не блокируют отправки по финансовым причинам.

В то же время в НАТО признали реальную проблему нехватки ракет PAC-2 и PAC-3.

"Украина испытывает острый дефицит критически важных боеприпасов. Даже PURL не может обеспечить достаточный объем, когда Россия перегружает ПВО массированными атаками", – отметил чиновник.

Также в Брюсселе объяснили, что точные сроки доставки предусмотреть сложно из-за специфики логистики. Ракеты поступают максимально быстро, однако потребности Украины значительно превышают доступные объемы.

три государства – Германия, Нидерланды и Норвегия – профинансировали для Украины поставки наибольшего количества американского оружия в рамках инициативы PURL (Приоритетный список потребностей Украины). Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил посол США при НАТО Мэтью Витакер во время общения с журналистами 10 февраля.




