Заявою Зеленського обурилися у НАТО: з постачанням якої зброї немає проблем
Заявою Зеленського обурилися у НАТО: з постачанням якої зброї немає проблем

В Альянсі заперечили затримки через фінансування, але визнали гостру нестачу перехоплювачів в Україні

11 лютого 2026, 15:38
Кравцев Сергей

Дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot у ЗСУ в січні 2026 року, який призвів до ураження енергетичної інфраструктури, не був пов’язаний із затримками фінансування або платежів з боку європейських донорів. Про це у Брюсселі повідомив посадовець НАТО, причетний до програми PURL, під час спілкування з журналістами напередодні зустрічі міністрів оборони країн Альянсу.

Заявою Зеленського обурилися у НАТО: з постачанням якої зброї немає проблем

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

За словами представника НАТО, який виступав на умовах анонімності, жодних додаткових пауз у постачанні не було. "З нашої точки зору та з точки зору США, затримок не існувало. Поставки в межах PURL рухаються так швидко, як це дозволяють американські логістичні ланцюги", — наголосив він.

В Альянсі також заперечили, що можливі затримки з оплатою могли вплинути на темпи передачі озброєння. Представник підкреслив, що між фінансуванням нових пакетів і фактичним постачанням немає прямого зв’язку, а США не блокують відправки через фінансові причини.

Водночас у НАТО визнали реальну проблему нестачі ракет PAC-2 та PAC-3. 

"Україна відчуває гострий дефіцит критично важливих боєприпасів. Навіть PURL не може забезпечити достатній обсяг, коли Росія перевантажує ППО масованими атаками", — зазначив посадовець.

Також у Брюсселі пояснили, що точні терміни доставки передбачити складно через специфіку логістики. Ракети надходять максимально швидко, однак потреби України значно перевищують доступні обсяги.

Читайте також на порталі "Коментарі" — три держави – Німеччина, Нідерланди та Норвегія – профінансували для України постачання найбільшої кількості американської зброї у рамках ініціативи PURL (Пріоритетний список потреб України). Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив посол США при НАТО Метью Вітакер під час спілкування з журналістами 10 лютого.




