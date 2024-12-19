Зеленский насторожил заявлением: ждет ли Украина еще приглашение в НАТО

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Кравцев Сергей
Самыми надежными гарантиями безопасности для Украины остается членство в НАТО. Но сегодня так складывается ситуация, что приглашения в Североатлантический Альянс Киев ни от кого не ожидает. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга в Брюсселе сделал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает NV.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
На уточняющий вопрос о том, от кого Украина ждет приглашения в НАТО, если в окружении избранного президента США Дональда Трампа и в действующей администрации Белого дома настроены против этого шага сейчас, Зеленский ответил, что Украина борется за это право.
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Также издание "Комментарии" сообщало – в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в Североатлантический Альянс на том этапе Киеву было обещано значительное количество систем ПВО. Украинцы все еще ждут, когда партнеры выполнят свое обещание. Такое заявление во время обращения к саммиту стран-участниц Joint Expeditionary Force сделал президент Украины Владимир Зеленский.
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