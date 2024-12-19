Зеленский насторожил заявлением: ждет ли Украина еще приглашение в НАТО

Самыми надежными гарантиями безопасности для Украины остается членство в НАТО. Но сегодня так складывается ситуация, что приглашения в Североатлантический Альянс Киев ни от кого не ожидает. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга в Брюсселе сделал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает NV.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Гарантии у нас есть санкционные, финансовые, по пакетам по оружию... Всего этого недостаточно, чтобы гарантировать, что Путин не придет снова. Лучшее — это сильная армия, самая большая в Европе. Ограничить силу нашей армии мы не имеем права. Но сильные гарантии — это Альянс. Сильная экономика. Пока война у нас есть большой дефицит в бюджете, 40-42 млрд грн", — заявил президент.

На уточняющий вопрос о том, от кого Украина ждет приглашения в НАТО, если в окружении избранного президента США Дональда Трампа и в действующей администрации Белого дома настроены против этого шага сейчас, Зеленский ответил, что Украина борется за это право.

"Мы ни от кого не ожидаем, мы боремся за это право. Каждое такое решение очень сложная часть истории нашего государства. Поэтому мы не можем ни от кого ожидать, мы можем делать максимум, чтобы это получилось у нас", — ответил президент.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в Североатлантический Альянс на том этапе Киеву было обещано значительное количество систем ПВО. Украинцы все еще ждут, когда партнеры выполнят свое обещание. Такое заявление во время обращения к саммиту стран-участниц Joint Expeditionary Force сделал президент Украины Владимир Зеленский.



