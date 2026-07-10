Зеленский заявил о переломе в НАТО: действительно ли путь Киева в Альянс снова открыт

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние годы в странах НАТО заметно увеличилось число сторонников предоставления Украине полноценного членства в Альянсе. По его словам, если раньше дискуссии преимущественно сводились к вопросу, возможно ли вступление Киева в НАТО, то теперь все больше государств открыто выступают в поддержку такого решения.

Членство Украины в НАТО. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопросы журналистов, глава государства подчеркнул, что изменение позиции союзников объясняется сразу двумя ключевыми факторами. Первый – стремительное развитие украинского оборонно-промышленного комплекса, который, по его словам, уже достиг уровня ведущих стран Североатлантического альянса. Второй – опыт и боеспособность Вооруженных сил Украины, накопленные за годы полномасштабной войны.

Владимир Зеленский отметил, что украинская оборонная отрасль сегодня считается одной из наиболее технологичных и динамично развивающихся в Европе. Именно поэтому государства НАТО проявляют интерес к сотрудничеству с украинскими производителями вооружений и высокотехнологичными компаниями.

Президент также подчеркнул, что уважение партнеров вызывает не только отечественный ВПК, но и украинская армия, которая стала одной из самых опытных в современном мире. По его словам, союзники понимают, что интеграция Украины способна значительно усилить коллективную безопасность.

Глава государства добавил, что в самом Альянсе все чаще признают: вступление Украины не станет дополнительной нагрузкой для НАТО, а наоборот укрепит его военный потенциал. По мнению Зеленского, накопленный украинскими военными боевой опыт, современные технологии и развитое оборонное производство способны стать важным преимуществом для всей системы евроатлантической безопасности.

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