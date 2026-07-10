Зеленський заявив про перелом у НАТО: чи справді шлях Києва до Альянсу знову відкритий

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за останні роки в країнах НАТО помітно побільшало прихильників надання Україні повноцінного членства в Альянсі. За його словами, якщо раніше дискусії переважно зводилися до питання, чи можливий вступ Києва до НАТО, то тепер дедалі більше держав відкрито виступають на підтримку такого рішення.

Членство України у НАТО. Фото: з відкритих джерел

Відповідаючи на запитання журналістів, глава держави наголосив, що зміна позиції союзників пояснюється одразу двома ключовими факторами. Перший – стрімкий розвиток українського оборонно-промислового комплексу, який, за його словами, вже досяг рівня провідних країн Північноатлантичного альянсу. Другий – досвід та боєздатність Збройних сил України, накопичені за роки повномасштабної війни.

Володимир Зеленський зазначив, що українська оборонна галузь сьогодні вважається однією з найбільш технологічних і динамічних у Європі. Саме тому держави НАТО виявляють інтерес до співпраці з українськими виробниками озброєнь та високотехнологічними компаніями.

Президент також наголосив, що повагу партнерів викликає не лише вітчизняний ВПК, а й українська армія, яка стала однією з найдосвідченіших у сучасному світі. За його словами, союзники розуміють, що інтеграція України здатна значно посилити колективну безпеку.

Глава держави додав, що в Альянсі все частіше визнають: вступ України не стане додатковим навантаженням для НАТО, а навпаки зміцнить його військовий потенціал. На думку Зеленського, накопичений українськими військовими бойовий досвід, сучасні технології та розвинене оборонне виробництво здатні стати важливою перевагою для всієї системи євроатлантичної безпеки.

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