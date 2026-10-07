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Жесткий раздражитель для Путина: что впервые за 8 лет произошло в Киеве

Делегация НАТО провела переговоры с украинским военным руководством и получила оценку ситуации непосредственно с поля боя

7 октября 2026, 15:10
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Кравцев Сергей

В Киев прибыли представители Военного комитета НАТО во главе с адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. В центре переговоров оказались ситуация на фронте, актуальные потребности украинской армии и дальнейшая поддержка со стороны стран Альянса.

Жесткий раздражитель для Путина: что впервые за 8 лет произошло в Киеве

НАТО. Фото: из открытых источников

Делегация встретилась с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и другими украинскими военными. По словам Драгоне, одной из ключевых задач визита было получить свежую оценку происходящего непосредственно от украинского командования.

"Украина всегда оставалась в наших мнениях, обсуждениях, решениях и дальнейших действиях", — заявил адмирал, подчеркнув, что поддержка Киева остается важной частью работы НАТО.

Отдельно глава Военного комитета выступил с жестким предупреждением тем, кто пытается ослабить единство Альянса с помощью саботажа, кибератак или нарушений воздушного пространства. По его словам, такие действия не способны подорвать решимость союзников поддерживать Украину.

Визит проходит на фоне более активного взаимодействия НАТО с Киевом. В июне 2026 года в украинской столице впервые состоялось заседание Совета Украина – НАТО на уровне самого Североатлантического совета. Тогда в Киев прибыли генсек НАТО Марк Рютте, Каво Драгоне и послы всех стран Альянса.

При этом Украина становится для НАТО не только получателем военной помощи, но и источником практического опыта современной войны. В Альянсе отдельно изучают украинские наработки, в частности в противодействии дронам и ракетным угрозам. Для этого уже создан совместный центр анализа, подготовки и обучения НАТО — Украина JATEC в Польше.

Таким образом, переговоры в Киеве касались не только текущих потребностей ВСУ, но и более долгосрочной модели военного сотрудничества между Украиной и НАТО.

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