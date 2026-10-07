Жорсткий подразник для Путіна: що вперше за 8 років сталося у Києві

До Києва прибули представники Військового комітету НАТО на чолі з адміралом Джузеппе Каво Драгоне. У центрі переговорів опинилися ситуація на фронті, актуальні потреби української армії та подальша підтримка з боку країн Альянсу.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

Делегація зустрілася з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим та іншими українськими військовими. За словами Драгоне, одним із ключових завдань візиту було отримати свіжу оцінку того, що відбувається безпосередньо від українського командування.

"Україна завжди залишалася в наших думках, обговореннях, рішеннях та подальших діях", — заявив адмірал, наголосивши, що підтримка Києва залишається важливою частиною роботи НАТО.

Окремо глава Військового комітету виступив із жорстким попередженням тим, хто намагається послабити єдність Альянсу за допомогою саботажу, кібератак чи порушень повітряного простору. За його словами, такі дії не здатні підірвати рішучість союзників підтримувати Україну.

Візит відбувається на тлі активнішої взаємодії НАТО з Києвом. У червні 2026 року в українській столиці вперше відбулося засідання Ради Україна – НАТО на рівні Північноатлантичної ради. Тоді до Києва прибули генсек НАТО Марк Рютте, Каво Драгоне та посли всіх країн Альянсу.

При цьому Україна стає для НАТО не лише отримувачем військової допомоги, а й джерелом практичного досвіду сучасної війни. В Альянсі окремо вивчають українські напрацювання, зокрема у протидії дронам та ракетним загрозам. Для цього вже створено спільний центр аналізу, підготовки та навчання НАТО – Україна JATEC у Польщі.

Таким чином, переговори в Києві стосувалися не лише поточних потреб ЗСУ, а й довгострокової моделі військового співробітництва між Україною та НАТО.

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