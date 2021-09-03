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Главная Новости Мир Ближний Восток Аэропорт Кабула может возобновить работу через сутки
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Аэропорт Кабула может возобновить работу через сутки

Как известно, аэропорт прекратил работу 31 августа

сегодня, 00:24
Автор:

Ольга Чародий

Международный аэропорт Кабула может возобновить работу через сутки в случае удачного выполнения необходимых технических работ. Кроме того, есть потребность в поддержке международного сообщества. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Аэропорт Кабула может возобновить работу через сутки

Афганистан (фото из открытых источников)

С открытием аэропорта могут помочь Нидерланды. Министр иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг отметил, что они ищут пути, чтобы передать необходимые ресурсы или, возможно, людей. Он добавил, что их цель — помочь восстановить работу аэропорта, чтобы потом извлечь из Афганистана своих граждан, резидентов и афганцев, которые относятся к группе риска. Если аэропорт возобновит работу в пятницу, 3 сентября, в стране восстановят внутренние рейсы. Когда начнутся международные рейсы — пока не известно. Сейчас в Кабуле технические группы из Катара и Турции. Их пригласили талибы, чтобы восстановить работу аэропорта.

Как известно, аэропорт прекратил работу 31 августа. В Управлении гражданской авиации Афганистана сообщили, что выполняют технические работы, чтобы восстановить международные рейсы. Для этого следует наладить работу радиолокационной системы для наблюдения за полетами. В ведомстве отметили — только все технические работы будут завершены — аэропорт начнет функционирование в обычном режиме. 15 августа боевики "Талибана" заявили, что контролируют 100% территории Афганистана. Тогда они согласились на переходное правительство, которое должен был возглавить бывший министр внутренних дел Али Ахмад Джалали.

Напомним, 30 августа по аэропорту в столице Афганистана выпустили несколько ракет. Стало известно, кто взял на себя ответственность. Об этом сообщает издание Al Arabiya. Официальные представители Соединённых Штатов Америки заявили, что системы противоракетной обороны смогли перехватить пять ракет. 



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Источник: https://edition.cnn.com/world/live-news/afghanistan-kabul-taliban-us-news-09-02-21/h_cf6347e6aa0c3f7a693aabda94538dc9
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