Стало известно, кто взял на себя ответственность за ракетный удар по аэропорту Кабула

Сегодня утром, 30 августа, по аэропорту в столице Афганистана выпустили несколько ракет. Стало известно, кто взял на себя ответственность. Об этом сообщает издание Al Arabiya. Официальные представитель Соединённых Штатов Америки заявили, что системы противоракетной обороны смогли перехватить пять ракет.

Аэропорт Кабула. Фото: Anadolu Agency via AFP/ EastNews

Ответственность за ракетный удар взяла на себя группировка "Исламское государство". В сообщении, которое распространили террористы указывается, что они совершили обстрел территории аэропорта шестью ракетами "Катюша".

Информации о погибших или раненых нет.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что по территории кабульского аэропорта неизвестные выпустили несколько ракет. Большую часть из них перехватили системы защиты под названием C-RAM. Они находятся в аэропорту и предназначены для защиты сухопутных войск от ракет и артиллерийских снарядов. По информации СМИ, обстрел был совершен с севера страны. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что украинские военнослужащие провели дерзкую операцию на территории Афганистана. Её целью была эвакуацию мирного населения. Сообщается, что солдаты пешком вышли из аэропорта и направились на местный базар, чтобы разыскать афганцев, которые нуждались в эвакуации. Обнаружив микроавтобусы с афганцами, военные окружили и сопроводили их до аэропорта, где посадили на транспортный самолет. Эвакуируемыми были афганские переводчики с семьями, которые работали с международными СМИ и канадским военными. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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