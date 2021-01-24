logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.01.2021

BTC/USD

32815.93

ETH/USD

1319.10

LTC/USD

140.92

НБУ 24.01.2021

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Ближний Восток Афганистан запретил номерные знаки с числом 39: в чем причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Афганистан запретил номерные знаки с числом 39: в чем причина

Теперь афганцы будут навсегда избавлены от злосчастного числа

сегодня, 09:50
Автор:

Светлана Шкурупий

В текущем месяце вице-президент Афганистана Амрулла Салех официально запретил выдавать в стране автомобильные знаки с числом 39, и граждане наконец-то выдохнули. С чем же связан этот запрет?

Афганистан запретил номерные знаки с числом 39: в чем причина

запрет номерного знака с числом 39 (фото из открытых источников)

Местные Департаменты дорожного движения больше не имеют права выдавать афганцам при регистрации транспортного средства номерные знаки, в которых есть число 39. Такое решение было принято в связи с тем, что в Афганистане это число ассоциируется с проституцией и сутенерством. И существует несколько версий, почему именно это число люди считают злосчастным. Согласно одной из них, 39 созвучно словосочетанию "мертвая корова" и обозначает сутенера на местном сленге. 

Из-за таких предрассудков многие жители категорически отказывались вешать на автомобили знаки с числом 39. И в Департаменте дорожного движения относились к этому с пониманием и готовы были поменять номерной знак, однако не бесплатно. За такую услугу представители департамента требовали 300 долларов. 

Вице-президент Афганистана отметил, что ведомство на таких "делах" заработало уже миллиард долларов. Но власти страны хотят положить конец коррупции и подобным махинациям, поэтому пошли навстречу мнительным автомобилистам и решили навсегда исключить число 39 из списка автомобильных регистрационных номеров. 

Напомним, с декабря 2020 года в Украине стали действовать новые правила получения регистрационных номеров на транспортные средства.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Украине владельцам электромобилей начали выдавать специальные номера. И их формат несколько отличается от привычного.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.khaama.com/saleh-omits-number-39-permanently-from-traffic-department-44554454/?from=article_link
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ