Афганистан запретил номерные знаки с числом 39: в чем причина

В текущем месяце вице-президент Афганистана Амрулла Салех официально запретил выдавать в стране автомобильные знаки с числом 39, и граждане наконец-то выдохнули. С чем же связан этот запрет?

запрет номерного знака с числом 39 (фото из открытых источников)

Местные Департаменты дорожного движения больше не имеют права выдавать афганцам при регистрации транспортного средства номерные знаки, в которых есть число 39. Такое решение было принято в связи с тем, что в Афганистане это число ассоциируется с проституцией и сутенерством. И существует несколько версий, почему именно это число люди считают злосчастным. Согласно одной из них, 39 созвучно словосочетанию "мертвая корова" и обозначает сутенера на местном сленге.

Из-за таких предрассудков многие жители категорически отказывались вешать на автомобили знаки с числом 39. И в Департаменте дорожного движения относились к этому с пониманием и готовы были поменять номерной знак, однако не бесплатно. За такую услугу представители департамента требовали 300 долларов.

Вице-президент Афганистана отметил, что ведомство на таких "делах" заработало уже миллиард долларов. Но власти страны хотят положить конец коррупции и подобным махинациям, поэтому пошли навстречу мнительным автомобилистам и решили навсегда исключить число 39 из списка автомобильных регистрационных номеров.

Напомним, с декабря 2020 года в Украине стали действовать новые правила получения регистрационных номеров на транспортные средства.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Украине владельцам электромобилей начали выдавать специальные номера. И их формат несколько отличается от привычного.

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