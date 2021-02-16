Аномальный снегопад заблокировал движение транспорта в Турции

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Ольга Чародий
Южная и Центральная Турция оказалась в плену стихии. Анкара и
Стамбул остановили часть наземного транспорта, автомобили оказались в
километровых заторах. В Эгейском море
прекращено паромное сообщение, сообщает РИА Новости.
Зима (фото из открытых источников)
Также власти сообщают, что из-за снегопада жители
черноморского побережья остались без электричества.
В прибрежных районах дует сильный ветер, по региону объявлено штормовое предупреждение. В Кастамону зафиксирован шторм мощностью 70 км/час. В Стамбуле из-за сильного ветра обрушилось более 200 деревьев, повреждено 7 крыш и более 100 автомобилей.
В горных регионах часть населенных пунктов оказалась полностью отрезанной, сейчас ведутся активные работы по восстановлению автомобильного сообщения.
Напомним, в Украине изменится погода — столбики термометров снова достигнут температуры с пометкой "минус". Об очередном похолодании рассказала в своем прогнозе синоптик Наталья Диденко в Telegram-канале. Сообщается, что в северных областях температура воздуха снизится ночью до 7-12 градусов мороза, тогда как днем будет достигать от 3 до 9 градусов мороза. В других регионах Украины, согласно прогнозу, прогнозируется от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Как всегда, теплее будет в южных областях — там 3-6 градусов с отметкой "плюс".
Кроме того, ожидается холодный сильный ветер. Направление — северо-западный. Ветер будет порывистым, а на востоке страны возможны штормовые порывы. Отмечается, что в некоторых регионах украинцам следует приготовиться к дождям ближайшей ночью — на востоке, в Днепропетровской области и в Запорожье.
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