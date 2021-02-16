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Главная Новости Мир Ближний Восток Аномальный снегопад заблокировал движение транспорта в Турции
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Аномальный снегопад заблокировал движение транспорта в Турции

В турецкой столице Анкаре затруднено движение автотранспорта

сегодня, 05:44
Автор:

Ольга Чародий

Южная и Центральная Турция оказалась в плену стихии. Анкара и Стамбул остановили часть наземного транспорта, автомобили оказались в километровых заторах.  В Эгейском море прекращено паромное сообщение, сообщает РИА Новости.

Аномальный снегопад заблокировал движение транспорта в Турции

Зима (фото из открытых источников)

Также власти сообщают, что из-за снегопада жители черноморского побережья остались без электричества.

В прибрежных районах дует сильный ветер, по региону объявлено штормовое предупреждение. В Кастамону зафиксирован шторм мощностью 70 км/час. В Стамбуле из-за сильного ветра обрушилось более 200 деревьев, повреждено 7 крыш и более 100 автомобилей.

В горных регионах часть населенных пунктов оказалась полностью отрезанной, сейчас ведутся активные работы по восстановлению автомобильного сообщения.

Напомним, в Украине изменится погода — столбики термометров снова достигнут температуры с пометкой "минус". Об очередном похолодании рассказала в своем прогнозе синоптик Наталья Диденко в Telegram-канале. Сообщается, что в северных областях температура воздуха снизится ночью до 7-12 градусов мороза, тогда как днем будет достигать от 3 до 9 градусов мороза. В других регионах Украины, согласно прогнозу, прогнозируется от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Как всегда, теплее будет в южных областях — там 3-6 градусов с отметкой "плюс".

Кроме того, ожидается холодный сильный ветер. Направление — северо-западный. Ветер будет порывистым, а на востоке страны возможны штормовые порывы. Отмечается, что в некоторых регионах украинцам следует приготовиться к дождям ближайшей ночью — на востоке, в Днепропетровской области и в Запорожье.


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Источник: https://ria.ru/
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