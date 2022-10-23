Армия Израиля уничтожила производство иранских дронов в Сирии

21 октября израильские войска нанесли ракетные удары по заводу, где изготовлялись иранские дроны-камикадзе. Возможно, именно эти беспилотники Российская Федерация получала от Исламской Республики для террористических атак по территории Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Центр мониторинга соблюдения прав человека в Сирии (SOHR).



Армия Израиля уничтожила производство иранских дронов. Фото иллюстративное с открытых источников

По информации SOHR были уничтожены места производства беспилотных летательных аппаратов, радары и взлетно-посадочная полоса, ведущая в аэропорт. О жертвах нет информации.

Центр мониторинга соблюдения прав человека считает, что с января 2022 года в районе военного аэропорта Димас постоянно привозили оружие, снаряды, а также части для производства беспилотников. Иран и местные террористы уже несколько месяцев полностью контролировали периметр вокруг аэропорта.

Иранские дроны наносят ущерб Украине, ведь их сложно обнаружить, а системы ПВО не всегда удачно работают против них. Беспилотники из Ирана могут низко лететь, а кроме того, преимущественно состоят не из металлических частей, что затрудняет их обнаружение специальными противовоздушными системами.

Россия официально не признала, что покупает дроны-камикадзе у Исламской Республики и называет все использованное оружие в Украине русским. Беспилотники из Ирана РФ переименовывают в "Герань-2".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военнослужащие ликвидировали 10 иранских инструкторов в Крыму.

Также "Комментарии" писали о заявлении Энтони Блинкена, который считает, что Иран может увеличить поставки дронов-камикадзе в Россию.

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