logo

BTC/USD

97862.43

ETH/USD

3689.28

LTC/USD

111.14

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Асад умолял Путина предоставить ему помощь: в ЦНС рассказали, как Кремль кинул союзника
commentss НОВОСТИ Все новости

Асад умолял Путина предоставить ему помощь: в ЦНС рассказали, как Кремль кинул союзника

В ЦНС отмечают, Путин не отпустил сирийских наемников в Украине защищать режим Асада

сегодня, 09:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин не помог своему союзнику диктатору Башару Асаду во время наступления повстанческих сил в его стране. Так, хозяин Кремля даже отказался отпустить сирийских наемников на помощь регулярной армии Сирии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления. 

Асад умолял Путина предоставить ему помощь: в ЦНС рассказали, как Кремль кинул союзника

Война в Сирии. Фото из открытых источников

Отмечается, что Асад обратился к Путину с просьбой отпустить сирийцев, участвующих в войне в Украине, а также оказать военную помощь. Российский правитель отказал союзнику и фактически потерял Сирию.

В ЦНС напомнили, что Путин не впервые предает "союзников" ради достижения хоть какого-то успеха на фронте в Украине. Ранее он не пришел на помощь Армении, поскольку все боеспособные российские части находятся на поле боя ради захватнических амбиций Кремля.

"Центр национального сопротивления отмечает, что результатом правления Путина будет полная изоляция России и превращение ее в слабое региональное государство. Упадок империи начался именно из-за безумного стремления Путина и окружения захватить наше государство. Однако и это сделать им не удастся", — готовится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — свержение режима Башара Асада в Сирии нанесло кремлевскому диктатору Путину одну из самых больших геополитических неудач во время пребывания у власти. Об этом пишет The New York Times. О стратегическом политическом поражении Москвы говорят и в Институте изучения войны. Действительно ли у Путина "случился свой Афганистан", когда российские войска вынуждены покидать Сирию? Верно ли говорить о серьезном геополитическом ударе по России? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/putin-ne-vidpustyv-syrijskyh-najmantsiv-z-tot-na-prohannya-asada/
Теги:

Новости

Все новости