Российский диктатор Владимир Путин не помог своему союзнику диктатору Башару Асаду во время наступления повстанческих сил в его стране. Так, хозяин Кремля даже отказался отпустить сирийских наемников на помощь регулярной армии Сирии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Война в Сирии. Фото из открытых источников

Отмечается, что Асад обратился к Путину с просьбой отпустить сирийцев, участвующих в войне в Украине, а также оказать военную помощь. Российский правитель отказал союзнику и фактически потерял Сирию.

В ЦНС напомнили, что Путин не впервые предает "союзников" ради достижения хоть какого-то успеха на фронте в Украине. Ранее он не пришел на помощь Армении, поскольку все боеспособные российские части находятся на поле боя ради захватнических амбиций Кремля.

"Центр национального сопротивления отмечает, что результатом правления Путина будет полная изоляция России и превращение ее в слабое региональное государство. Упадок империи начался именно из-за безумного стремления Путина и окружения захватить наше государство. Однако и это сделать им не удастся", — готовится в сообщении.

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