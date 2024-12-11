Асад умолял Путина предоставить ему помощь: в ЦНС рассказали, как Кремль кинул союзника

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин не помог своему союзнику диктатору Башару Асаду во время наступления повстанческих сил в его стране. Так, хозяин Кремля даже отказался отпустить сирийских наемников на помощь регулярной армии Сирии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.
Война в Сирии. Фото из открытых источников
Отмечается, что Асад обратился к Путину с просьбой отпустить сирийцев, участвующих в войне в Украине, а также оказать военную помощь. Российский правитель отказал союзнику и фактически потерял Сирию.
В ЦНС напомнили, что Путин не впервые предает "союзников" ради достижения хоть какого-то успеха на фронте в Украине. Ранее он не пришел на помощь Армении, поскольку все боеспособные российские части находятся на поле боя ради захватнических амбиций Кремля.
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