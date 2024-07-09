Авторитетная страна защищает активы РФ от ареста и предостерегает G7: чем угрожает

Министерство финансов Саудовской Аравии выразило свое несогласие с идеей ареста в 300 миллиардов долларов замороженных активов Российской Федерации перед странами-членами Группы семи (G7). По сообщению Bloomberg, эр-Рияд намекнул, что в худшем случае может быть рассмотрена продажа европейских долговых обязательств, в частности, выданных французским казначейством.

Саудовская Аравия предостерегла G7 от ареста активов России (фото из открытых источников)

"Министерство финансов Саудовской Аравии сообщило некоторым партнерам по G7 о своем несогласии с этой идеей, которая имела целью поддержать Украину. ... Саудовцы конкретно вспомнили о долгах, выпущенных французским казначейством", — говорится в материале.

В мае и июне G7 обсуждала разные варианты в отношении активов российского центрального банка. В результате группа решила оставить активы в покое, игнорируя положение, акцентированное США и Великобританией, на прямой конфискации. Некоторые страны-члены еврозоны были против этой идеи, поскольку они опасались возможных негативных последствий для валютного рынка.

СМИ также указывают, что активы Саудовской Аравии в евро и французских облигациях могут составлять значительную сумму, однако их продажи, вероятно, не оказывают значительного влияния на рыночную ситуацию. В то же время, европейские чиновники остаются обеспокоены возможностью подражания другим странам примеру Саудовской Аравии.

"Как бы ни были мотивы Саудовской Аравии, этот шаг подчеркивает ее растущее влияние на мировой арене и трудности, с которыми сталкивается "Группа семи", пытаясь заручиться поддержкой Украины со стороны стран так называемого "глобального Юга" перед лицом российской агрессии", — резюмирует издание.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ЕС обжалуют передачу Украине поступлений от замороженных активов РФ. Венгрия оспорит передачу Украине поступлений от замороженных в Европейском Союзе российских активов.