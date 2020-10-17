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Главная Новости Мир Ближний Восток Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия
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Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия

Страны заявляют о новых обстрелах

сегодня, 09:21
Автор:

Татьяна Веремеева

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в субботу в нападениях и нарушении перемирия при посредничестве России, поскольку на Южном Кавказе продолжались самые ожесточенные бои с 1990-х годов. Об этом пишет Reuters.

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия

Баку заявил, что в результате армянского ракетного удара в городе Гянджа погибли 13 мирных жителей и более 40 получили ранения, а Ереван обвинил Азербайджан в продолжающихся обстрелах.

Боевые действия являются самыми ожесточенными в регионе с тех пор, как азербайджанские и этнические армянские силы начали войну в 1990-х годах за Нагорный Карабах – отколовшийся азербайджанский регион, населенный преимущественно этническими армянами. Конфликт рискует привести к гуманитарной катастрофе, особенно если он втянет в себя Россию и Турцию, считают эксперты и дипломаты.

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила, что жилой район во втором по величине городе страны, расположенном в нескольких милях от Нагорного Карабаха, был обстрелян ракетами, в результате чего пострадали около 20 жилых домов.

Прокуратура заявила, что Армения также нацелила ракеты на город Мингечавир, но азербайджанская система ПВО их сбила.

Министерство обороны Армении опровергло заявление Азербайджана об обстрелах городов Азербайджана и обвинило Баку в продолжении обстрелов населенных пунктов внутри Нагорного Карабаха, включая Степанакерт, крупнейший город региона.

Сотни людей погибли в результате боев с 27 сентября, а в субботу появились новые признаки того, что соглашение о прекращении огня, заключенное неделю назад нарушено.

В результате обстрела со стороны Азербайджана были ранены три мирных жителя, сообщили в МИД Армении.

Армения также заявила, что несколько азербайджанских беспилотных летательных аппаратов пролетели над населенными пунктами Армении, атаковали военные объекты и повредили гражданскую инфраструктуру.

Напомним, вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе пока что утих. В столице Степанакерте продолжается тишина после того, как Армения и Азербайджан договорились о перемирии.


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