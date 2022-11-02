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Азербайджан начал военные учения у границы с Ираном: подробности

Азербайджан начал проводить военные учения своих Сил спецназначения на границе с Ираном

сегодня, 17:53
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Автор:

Лиля Воробьева

На фоне заявлений о планах Тегерана по "возмездию", Азербайджан начал военные учения своих Сил спецназначения на границе с Ираном. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Report .

Азербайджан начал военные учения у границы с Ираном: подробности

Военные учения Азербайджана (фото из открытых источников)

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, в учениях также задействованы авиация и артиллерийские подразделения.

"Согласно плану, на следующих этапах учений подразделения специального назначения выполнят ряд задач во взаимодействии с Военно-воздушными силами и подразделениями ракетно-артиллерийских войск, которые оказывают им поддержку", — говорится в заявлении Минобороны.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о предупреждении о войне . США находятся в полной боевой готовности. Саудовская Аравия поделилась с США разведданными, предупреждая о грядущем нападении со стороны Ирана. Это переводит войска США и других стран Ближнего Востока в состояние повышенной готовности. Дипломаты Саудовской Аравии сообщили спецслужбе США, что Иран может атаковать их страну. Кроме того, Исламское Государство может совершить нападение на иракский город Эрбиль, где проживает много курдов. Такие действия Иран хочет совершить, чтобы отвлечь внимание от начавшихся с сентября внутренних протестов. США рассмотрели сообщения саудитов и выразили свою обеспокоенность возможной атакой, а также отметили, что дать ответ таким шагам Ирана. В октябре Иран публично осудил Саудовскую Аравию из-за освещения митингов в Исламском государстве. Саудовская Аравия через персидские спутниковые каналы показывают революцию в Иране. Революция в Иране началась со смерти 22-летней девушки Махсы Амини, погибшей в СИЗО. Махсу задержала полиция морали Ирана из-за ненадлежащего внешнего вида, который должна иметь мусульманская женщина.



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Источник: https://report.az/ru/armiya/nachalis-ucheniya-voinskih-chastej-sil-specnaznacheniya-bliz-yuzhnyh-granic-azerbajdzhana/
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