Бесплатная вакцинация от COVID-19 планируется через 2 месяца – Эрдоган

Турция планирует через 2 месяца запустить бесплатную вакцинацию всего населения. Как заявил на пресс-конференции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вакцины будет в достаточном количестве. Фото: из открытых источников

Первую вакцинацию на себе испытают турецкие врачи медицинский персонал. По словам Эрдогана, в связи с катастрофической ситуацией в стране в стране продолжится чрезвычайное положение – ночью нельзя выходить из дома, а в выходные дни — круглосуточный запрет выходить из дома, пишет агентство Anadolu.

Новый запрет начал действовать с 1 декабря. Во время смогут выходить на улицу работники доставки и продуктовых магазинов, прекращают работать детские сади и ясли.

Кто пользуется общественным транспортом – появятся новые требования. Свадебные церемонии можно проводить с участием не более 30 человек.

Ранее "Комментарии" писали, что власти Турции заинтересована в производстве первой в РФ вакцины против коронавируса на своих предприятиях.







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