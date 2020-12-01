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Главная Новости Мир Ближний Восток Бесплатная вакцинация от COVID-19 планируется через 2 месяца – Эрдоган
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Бесплатная вакцинация от COVID-19 планируется через 2 месяца – Эрдоган

За последние сутки в Турции обнаружили 31 219 заражений COVID-19, 188 пациентов умерли.

сегодня, 00:31
Автор:

Ольга Чародий

Турция планирует через 2 месяца запустить бесплатную вакцинацию всего населения. Как заявил на пресс-конференции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вакцины будет в достаточном количестве.

Бесплатная вакцинация от COVID-19 планируется через 2 месяца – Эрдоган

Фото: из открытых источников

Первую вакцинацию на себе испытают турецкие врачи медицинский персонал. По словам Эрдогана, в связи с катастрофической ситуацией в стране в стране продолжится чрезвычайное положение – ночью нельзя выходить из  дома, а в выходные дни — круглосуточный запрет выходить из дома, пишет агентство Anadolu.

Новый запрет начал  действовать с 1  декабря. Во время смогут выходить на улицу работники доставки и продуктовых магазинов, прекращают  работать детские сади и ясли.

Кто пользуется  общественным транспортом – появятся новые требования. Свадебные церемонии можно проводить  с участием не более 30 человек. 

Ранее "Комментарии" писали, что власти Турции заинтересована в производстве первой в РФ вакцины против коронавируса на своих предприятиях. 



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Источник: https://www.aa.com.tr/
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