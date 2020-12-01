Бесплатная вакцинация от COVID-19 планируется через 2 месяца – Эрдоган

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Ольга Чародий
Турция планирует через 2 месяца запустить бесплатную
вакцинацию всего населения. Как заявил на пресс-конференции президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган, вакцины будет в достаточном количестве. Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников
Первую вакцинацию на себе испытают турецкие врачи медицинский персонал. По словам Эрдогана, в связи с катастрофической ситуацией в стране в стране продолжится чрезвычайное положение – ночью нельзя выходить из дома, а в выходные дни — круглосуточный запрет выходить из дома, пишет агентство Anadolu.
Новый запрет начал действовать с 1 декабря. Во время смогут выходить на улицу работники доставки и продуктовых магазинов, прекращают работать детские сади и ясли.
Кто пользуется общественным транспортом – появятся новые требования. Свадебные церемонии можно проводить с участием не более 30 человек.
Ранее "Комментарии" писали, что власти Турции заинтересована в производстве первой в РФ вакцины против коронавируса на своих предприятиях.
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