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Минздрав России: Турция готова производить российскую вакцину Sputnik V

«Глава Министерства здравоохранения Турции выразил заинтересованность в организации производства вакцины Sputnik V на турецких предприятиях», - заявил министр здравоохранения России

сегодня, 11:15
Автор:

Татьяна Лозовенко

Турция заинтересована в производстве первой в России вакцины против коронавируса на своих предприятиях, заявили в среду в Министерстве здравоохранения России после телефонного разговора между министрами.

Минздрав России: Турция готова производить российскую вакцину Sputnik V

Фото: РИА Новости

Россия уже тестирует две вакцины против вируса и близка к регистрации третьей. В стране запускают препарат Sputnik V для домашнего использования, несмотря на то, что испытания на поздних стадиях еще не завершены.

"Глава МОЗ Турции выразил заинтересованность в организации производства вакцины Sputnik V на предприятиях турецких фармацевтических компаний после проведения токсикологических исследований, как это предусмотрено местным законодательством", — говорится в заявлении министерства здравоохранения.

Отмечено, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко заверил своего турецкого коллегу в готовности организовать такие исследования. Минздрав Турции отказался подтвердить это заявление, но министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил, что телефонный разговор состоялся.

Ранее "Комментарии" писали, что США останавливают поставки деталей для турецких беспилотников, которые обстреляли гражданских в Армении.



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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-russia-vaccine-tur/turkey-interested-in-producing-russias-sputnik-v-vaccine-russian-health-ministry-idUSKBN27R0T0
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