Ближний Восток на пороге взрыва: что решит Трамп в ближайшие дни

У Дональда Трампа есть на Ближнем Востоке две опции: усилить эскалацию или пойти на переговоры. США могут приступить к масштабной военной операции с Израилем, о чем сейчас активно пишут СМИ, чтобы заставить Иран капитулировать. Но риски высоки. Решатся ли США на наземную операцию? Как долго может продолжаться конфликт? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Иран использует тактику – не можешь выиграть, затягивай переговоры

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг. по вопросам замороженных конфликтов в Евразии Виталий Кулик отметил, что, если не будет наземной операции США в Иране, то конфликт может продолжаться достаточно долго и это не в интересах Трампа. А операция зависит от способности США нанести такой ущерб, который заставит Тегеран пойти на уступки и согласиться на подписание мирного соглашения.

"Как показывает история, Тегеран всегда придерживался тактики по затягиванию переговоров с попыткой выйти на какую-то выгодную для себя опцию. То есть, эта неопределенность – это опция переговорного процесса иранцев. Они всегда затягивали все переговоры и искали выгодную для себя опцию во время этих переговоров. То есть, не можешь выиграть, затягивай переговоры. Это понимают американцы, по крайней мере, те, которые являются специалистами по Ирану. Поэтому будут пытаться навязать какое-нибудь точечное соглашение и тайминг для Ирана, с которого он не сможет соскользнуть. Возможно, это будет удар по критической инфраструктуре, достаточно мощный для того, чтобы повлиять на Тегеран с требованием достичь каких-либо переговорных позиций. Однако Вашингтон увяжется во всю эту историю только тогда, когда будет убежден в том, что ему это удастся сделать", – отметил эксперт.

Виталий Кулик уточняет, что предыдущие совместные с Израилем удары Вашингтона по Ирану не принесли нужного результата. То есть само по себе устранение высшего политического руководства не приводило к надежному мирному процессу. Потому что нет альтернативной элиты, которая сможет захватить власть. Нет людей во власти, готовых пойти на капитуляцию. Нет тех достижений в результате ударов, которые могли бы быть достаточными для принуждения Тегерана для переговоров.

"Поэтому это может быть только, например, разрушение какой-то критической инфраструктуры. И тогда, находясь на грани гуманитарной катастрофы, Иран пошел на какие-нибудь уступки. Или это удары по, в первую очередь, по нефтеперерабатывающим предприятиям и энергетической инфраструктуре самого Ирана в Персидском Заливе и предотвращение осуществления Ирана военных операций в Персидском Заливе. Если это будет достигнуто, тогда есть шанс, что Тегеран пойдет на какие-то уступки и Трампу удастся получить необходимые преференции перед выборами. Если же этого не достигается, то это может быть опять же более знаковые удары, которые демонстрировали бы силу Соединенных Штатов в регионе. Они должны продемонстрировать, что Соединенные Штаты навязывают Тегерану правила игры и показывают союзникам, что Вашингтон не проиграл эту войну с Ираном. Потому что много вопросов было, что же в итоге получают союзники Соединенных Штатов. По факту они ничего не получают, более того, возникает полный дефицит безопасности в регионе", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Подытоживая Виталий Кулик подчеркнул, что мир просто не видит возможности Соединенных Штатов обеспечить необходимые условия.

"То, что я читаю американских и израильских экспертов по Ирану, я как раз не вижу возможности нанесения какого-то разового удара, который заставит к капитуляции Тегеран. Это может быть долгая история, но поскольку мы живем в постмодернистском мире, то соответственно Трамп будет выдавать желаемое за действительное и говорить, что его удары уничтожили инфраструктуру и принудили к переговорам, а сами переговоры будут бесконечны, безрезультатны. Потому окончание войны может и не состояться. В информационном пространстве война и победа, а в реальности затяжные переговоры и безрезультат", – резюмировал эксперт.

Есть возможные три сценария

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос отметил, что сейчас ситуация выглядит как граничная: чаши весов могут качнуться в обе стороны – как в сторону деэскалации, так и последующей эскалации.

Эксперт отмечает, что его источники говорят, что окончательного решения нет и, как это часто бывает, даже если оно было, его могут изменить в последний момент.

"Я бы не стал сейчас выстраивать бинарную логику "будет или не будет", а скорее рассмотрел три сценария. Первый – ограниченная десантная операция (Харк, возможно, Кешм). Вероятность умеренная, но растет. Это то, что сейчас реально обсуждают и публично лоббируют, в частности генерал Маккензи открыто призвал к этому. Логика проста: захват острова как козыря для переговоров, без намерения содержать материковую территорию, то есть эскалация, где сторона ищет символическую победу без полной ставки", – отметил эксперт.

По его словам, второй сценарий жесткий: полномасштабное наземное вторжение на материк. Вероятность низкая, поскольку аналитические оценки расходов ужасающие: мобилизация до 100 тыс. военных и оптимистический сценарий в 20 тыс. американских потерь. Лондонский Международный институт стратегических исследований (IISS), известный ежегодным изданием The Military Balance, оценивает иранские силы в 570 тыс. действующих плюс 350 тыс. резерва – и это, как вы понимаете, не Ирак 2003 года. Ведущие аналитические центры (Atlantic Council, египетский Al Habtoor) считают, что нет исторического прецедента чистого выхода: оккупация неизбежна, а ее последствия мы уже видели в том же Ираке и Афганистане.

Эксперт отмечает, кстати, на Polymarket по состоянию на середину июня оценивали вторжение к 2027 году как маловероятное, хотя эта оценка уже немного устарела на фоне июльской эскалации.

"Третий сценарий – продолжение воздушно-морского давления без привлечения наземных сил. По-моему, это остается наиболее вероятным базовым сценарием на ближайшие недели. Логика Трампа, действующая в форме синусоиды "давление – отпустить", состоит в том, чтобы держать эскалацию управляемой, избегая ловушки затяжной оккупации, политически токсичной перед выборами (60% избирателей против иранской авантюры, и это еще не осень). Проблема в том, что иранцы это тоже прекрасно понимают. А как насчет символической десантной операции (остров) вместо стратегической (материк)? Первое выглядит как инструмент давления в пределах контролируемой эскалации, тогда как второе – это уже качественный скачок, к которому американский истеблишмент явно не готов. И здесь можно с высокой долей вероятности утверждать, что даже захват острова для переговорных торгов будет, как говорят аналитики Фонда защиты демократий (FDD), "ловушкой собственного изготовления" (a trap of America's own making)", – отметил Игорь Семиволос.

По его мнению, существует огромная асимметрия между "захватить" vs "удержать". Если для захвата острова или островов требуется несколько часов, то его содержание в пределах зоны поражения баллистических ракет, дронов и даже переносных ЗРК представляется гораздо более сложной задачей. К тому же военному контингенту требуется постоянная морская поставка: каждый корабль обеспечения должен будет проходить через Ормузский пролив и Персидский залив, оставаясь в зоне поражения. Это если не говорить о военных, которые будут находиться на этом острове.

"Иран получает стимул именно потому, что потеря уже добытого болезненнее потери возможного. Как только появятся первые жертвы, иранский режим использует видео погибших американских военных как мощную пропаганду — то есть даже тактический успех оборачивается стратегическим поражением в информационном поле. Это операция с высоким риском и сомнительным стратегическим выигрышем: она не может дать обещания — классическая ловушка эскалации, где выход дороже входа. Если применить эскалационную рамку немецкого конфликтолога Глазла, то именно тот момент, когда тактическое действие (символический захват для давления на переговорах) рискует перетащить конфликт на высшую ступень эскалации: реальные американские потери создают внутриполитическое давление в США, порождая потребность либо эскалировать дальше, либо унизительно отступить. Оба выхода хуже статус-кво, предшествовавшего операции", – отметил аналитик.

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