Трампу кинули виклик у суді: яке важливе рішення президента США може бути скасовано

Нова торговельна політика президента США Дональда Трампа зіткнулася із судовим спротивом. Дві американські компанії подали позов проти введених Білим домом масштабного імпортного мита, стверджуючи, що глава держави перевищив надані йому законом повноваження.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Reuters, заява надійшла до Суду США з питань міжнародної торгівлі в Нью-Йорку. Позивачі вимагають визнати нові тарифи незаконними та заборонити їх застосування.

Позов подали імпортер спецій Burlap & Barrel та каліфорнійський продавець годинника Collective Horology. Обидві компанії вважають, що адміністрація Трампа фактично намагається повернути обмеження, які раніше вже визнали Верховним судом США неправомірними.

Автори звернення зазначають, що Білий дім обґрунтовує запровадження нових мит положеннями розділу 301 Закону про торгівлю 1974 року. Цей механізм справді дозволяє запроваджувати обмеження проти держав, які застосовують недобросовісні торговельні практики. Однак, на думку позивачів, закон ніколи не передбачав можливості встановлювати практично універсальні тарифи одразу проти десятків країн.

Інтереси компаній представляє некомерційна організація Liberty Justice Center, яка брала участь у судових розглядах проти попередніх тарифних рішень адміністрації. Адвокат Джеффрі Шваб заявив, що розділ 301 не дає президенту права обкладати митом майже весь імпорт за заздалегідь встановленими ставками без детального обґрунтування щодо кожної конкретної країни.

Позивачі вимагають не лише скасувати нові тарифи, а й зберегти право американських імпортерів на повернення коштів, якщо суд визнає стягнення мита незаконним. Новий розгляд може стати черговою серйозною перевіркою законності торгової стратегії адміністрації Трампа та вплинути на подальшу тарифну політику США.

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